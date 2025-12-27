پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: تلاش مشترک مدیران و رسانهها به بهبود شرایط و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ابوذر عطاپور شنبه ۶ دیماه در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره ابوذر گفت: اهمیت رسانه امروز برای هیچکس محل تردید نیست و گردهمایی رسانهها با نگاههای مختلف برای همافزایی، اقدامی شایسته تقدیر است.
وی افزود: در سایه وحدت، همکاری و همدلی میان همه ارکان حکومتی و دستگاههای اجرایی استان، اتفاقات بسیار خوبی در حال رخ دادن است و این روند ادامه خواهد داشت.
عطاپور گفت: همه مسئولان، مدیران و صاحبنظران استان با بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع کرمان، از نیروی انسانی گرفته تا بخشهای معدن، صنعت، کشاورزی و گردشگری؛ در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا شاخصهای توسعه استان را ارتقاء دهند.
وی افزود: هر میزان که مدیران استان همافزایی، همکاری و اقدام داشته باشند، اگر این تلاشها تبیین و روایت نشود، عملاً کاری انجام نشده است.