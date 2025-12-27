پخش زنده
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ملاقات مردمی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و اجرای دقیق برنامههای ابلاغی سند تحول و تعالی قوه قضائیه انجام میشود تا شهروندان بتوانند به سهولت و در کمترین زمان ممکن، مسائل قضایی خود را مطرح و پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رئیس کل دادگستری استان خوزستان روز جمعه، در راستای سیاستهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، در مصلای نماز جمعه اهواز حضور یافت و به صورت چهره به چهره به درخواستها و مشکلات قضایی ۴۵ نفر از شهروندان رسیدگی کرد.
این دیدار که با همراهی معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان صورت پذیرفت، با هدف تسهیل دسترسی مردم به مراجع قضایی و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها و رفع موانع حقوقی و قضایی شهروندان برگزار شد.
در این جلسه مردمی، به کلیه مراجعات و مسائل حقوقی مطرح شده توسط مردم، از جمله درخواستهای مربوط به پروندههای در جریان، درخواست اعمال ماده ۴۷۷، پیگیری امور قضایی، با دقت و جدیت رسیدگی شد و دستورات لازم جهت پیگیری و رفع مشکلات صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در حاشیه این دیدار مردمی، گفت: این اقدامات در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و اجرای دقیق برنامههای ابلاغی سند تحول و تعالی قوه قضائیه انجام میشود تا شهروندان بتوانند به سهولت و در کمترین زمان ممکن، مسائل قضایی خود را مطرح و پیگیری کنند.
شایان ذکر است، علاوه بر این دیدارهای عمومی، شهروندان استان خوزستان میتوانند در روزهای شنبه هر هفته، با ثبتنام قبلی در سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی (عدل ایران)، فرصت دیدار و طرح مشکلات خود را با رئیس کل دادگستری استان فراهم آورند.