به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران، علیرغم فشارها و تحریمهای همهجانبه، در جایگاهی ممتاز، مقتدر و الهامبخش در سطح منطقه و جهان قرار دارد
سردار «محمدحسین رجبی» فرمانده سپاه شهدا آذربایجانغربی امروز در جلسه تکریم از خواهران پاسدار سپاه شهدا استان آذربایجان غربی اظهار داشت: وضعیت بسیج جامعه زنان و مجموعههای وابسته به لطف خداوند و همت خواهران و برادران در سطح مطلوبی و بسیار خوبی قرار دارد و این دستاوردها نتیجه کار جمعی، تلاش شبانهروزی و روحیه جهادی خواهران و برادران انقلابی است که در مسیر خدمت از هیچ کوششی دریغ نکردهاید.
وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران، علیرغم فشارها و تحریمهای همهجانبه، در جایگاهی ممتاز، مقتدر و الهامبخش در سطح منطقه و جهان قرار دارد و بیان این واقعیت به معنای نادیده گرفتن مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نیست، بلکه نشاندهنده عظمت مسیر طیشده و ظرفیتهای بزرگ نظام اسلامی است که با لطف الهی و همراهی مردم حاصل شده است.
سردار رجبی بیان کرد: نقطه ثقل این اقتدار و پایداری، بسیج است که ساختاری فراگیر، مردمی و معنوی که در هیچ نظام و کشوری مشابه کامل آن وجود ندارد و بسیج بهترین ظرفیت برای مقابله با تهدیدها و جبران نارساییها و پاسخ به بحرانها بوده و تجربههای گذشته بهویژه در مقاطع حساس و جنگها، گواه این حقیقت است.
وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند کار شبکهای، محلهمحور و مبتنی بر آگاهی و اشراف اطلاعاتی هستیم و امنیت پایدار زمانی محقق میشود که ظرفیتها، آسیبها و نیازهای جامعه بهدرستی شناخته شود و از غافلگیری جلوگیری شود و در این میان، نقش خواهران در ایجاد، تقویت و هدایت این شبکهها بسیار کلیدی و اثرگذار محسوب میشود.