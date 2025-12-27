پخش زنده
محققان یک شرکت دانشبنیان با تولید بومی پوشش سیلیکونی RTV، برای نخستین بار وابستگی کشور به واردات این محصول حیاتی را قطع کردند؛ محصولی که نقش مستقیمی در پایداری شبکه برق و کاهش ارزبری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منیره تقوایی، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان، در تشریح این دستاورد اظهار داشت: با حمایتهای مؤثر معاونت علمی و وزارت نیرو، این شرکت برای نخستینبار در کشور موفق به دستیابی به دانش فنی و تولید محصول پوشش سیلیکونی RTV شده است.
وی با تأکید بر اهمیت بینالمللی این فناوری افزود: پوشش سیلیکونی RTV به عنوان یک پوشش عایقی تخصصی در پستهای برق و شبکههای قدرت به کار میرود و برای افزایش تابآوری شبکه در برابر شرایط سخت محیطی، بهویژه در مناطق با آلودگی صنعتی بالا یا رطوبت زیاد، ضروری است. راهکار جهانی برای مقابله با وقوع خاموشیهای متداول در مناطق جنوبی کشور، استفاده از همین پوششهای عایقی RTV است.
تقوایی تأکید کرد: با توجه به سطح دانش فنی بسیار بالا و پیچیدگیهای فرآیند تولید این محصول، تعداد کشورهای محدودی در جهان به این فناوری دست یافتهاند. اکنون با تولید داخلی این محصول، ایران نیز در جمع کشورهایی قرار گرفت که مالکیت این فناوری پیشرفته را در اختیار دارند.
مدیرعامل منیران نیرو صنعت به وضعیت پیشین تأمین این ماده اشاره کرد و گفت: این پوشش عایقی به دلیل تنوع آلودگیهای موجود در کشور، از آلایندههای حوزههای صنعتی گرفته تا پدیده ریزگردها، دارای کاربرد گستردهای است.
پیش از این، این محصول کاملاً وارداتی بود، اما به دلیل شرایط خاص کشور و تحریمهای ظالمانه، دسترسی به پوشش سیلیکونی عایقی با محدودیتهای جدی مواجه بود که این محدودیتها، مشکلات جدی در نگهداری و تضمین کیفیت محصول نهایی ایجاد میکرد.
وی ادامه داد: تولید داخل این محصول، نه تنها تمام مشکلات مربوط به تأمین و کیفیت را برطرف کرده، بلکه با حل مسئله اساسی ارزبری و جلوگیری از خروج ارز، زمینه ارزآوری از طریق صادرات را نیز فراهم ساخته و این اقدام را به گامی مؤثر در جهت تحقق استقلال صنعتی کشور تبدیل کرده است.
تقوایی در پایان به مقایسه کیفیت و کارایی پرداخت و خاطرنشان کرد: از منظر دوره بهرهبرداری و زمان نگهداری، نمونههای خارجی RTV همواره با معضل محدودیت عمر مفید همراه بود. محصول تولید شده در ایران، علاوه بر برخورداری از کیفیتی معادل و در مواردی بالاتر از نمونههای اروپایی، دارای هزینه و قیمت تمام شده به مراتب مناسبتری است. این مزیت، نه تنها معضل محدودیت نگهداری را برطرف نموده، بلکه دسترسی به این تجهیز حیاتی را برای مصرفکنندگان داخلی به شکل چشمگیری افزایش داده است.