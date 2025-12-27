پخش زنده
۴۵۴ بانوی ورزشکار در رشته تکواندو در شهرستان ملایر فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نایب رئیس هیئت تکواندو بانوان شهرستان ملایر گفت: بانوان تکواندوکار زیر نظر ۷ مربی در ۹ سالن ورزشی، مشغول فعالیت هستند.
مریم نگاهداری با بیان اینکه بانوان تکواندوکار در ردههای سنی مختلف تمرین میکنندو دارای مدالهای کشوری و استانی هستند افزود: از مشکلات ورزشکاران، نبود خانه تکواندو و نداشتن اعتبار کافی برای ورزش تخصصی این رشته است.
ورزشهای رزمی فراتر از سلامتی و سرگرمی هستند و در واقع یک مهارت به شمار میروندکه یکی از جذابترین آنها ورزش تکواندو است.