پخش زنده
امروز: -
امروز هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر که قابل استحصال نبود، امحاء شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی گیلان امروز در حاشیه مراسم امحاء هزار کیلوگرم مواد مخدر در رشت گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴ هزار کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد و امروز یک تن از آن که قابل استحصال نبود، امحاء شد.
سردار حسین حسن پور از مبارزه قاطع پلیس با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر هم خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۲ هزار قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر در استان دستگیر شدند.
استاندار گیلان هم در این مراسم با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای انتظامی و امنیتی؛ مقابله قاطع با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر را از اولویتهای مهم استان برشمرد و گفت: حفظ سلامت جامعه، بهویژه صیانت از جوانان و نوجوانان، نیازمند عزم جدی همه دستگاهها و مشارکت مردم است.
هادی حق شناس با اشاره به اقدامات مستمر پلیس در مبارزه با مواد مخدر، گفت: کشف و امحاء این میزان مواد مخدر حاصل همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و مشارکت مردمی بوده و پلیس با تمام توان در مسیر برخورد قاطع با سوداگران مرگ گام برمیدارد.
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم توجه به مبارزه با مواد مخدر در همه بخشها تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر نیازمند حضور همهجانبه مردم، نیروهای نظامی و انتظامی است و ابزارهای کنونی تنها بخش کوچکی از این مقابله را پوشش میدهند. باید به جای آزمون و خطا، با تصمیمات کارشناسی و پیگیری مستمر، این معضل را کنترل کنیم.
وی نقش آموزش در مبارزه با مواد مخدر را بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: همانطور که بستن کمربند ایمنی به یک رفتار اجتماعی تبدیل شد، باید مصرف نکردن مواد مخدر نیز به یک فرهنگ عمومی بدل شود؛ این کار باید از مدارس، دانشگاهها و با زبان هنرمندان و آموزشهای اثرگذار آغاز شود.
در پایان این مراسم تعدادی از خانوادههای معزز شهدای مبارزه با مواد مخدر استان گیلان تجلیل شدند.