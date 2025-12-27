امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر امحاء یک تن مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی گیلان امروز در حاشیه مراسم امحاء هزار کیلوگرم مواد مخدر در رشت گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴ هزار کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد و امروز یک تن از آن که قابل استحصال نبود، امحاء شد.

سردار حسین حسن پور از مبارزه قاطع پلیس با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر هم خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۲ هزار قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر در استان دستگیر شدند.

استاندار گیلان هم در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی و امنیتی؛ مقابله قاطع با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و گفت: حفظ سلامت جامعه، به‌ویژه صیانت از جوانان و نوجوانان، نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم است.

هادی حق شناس با اشاره به اقدامات مستمر پلیس در مبارزه با مواد مخدر، گفت: کشف و امحاء این میزان مواد مخدر حاصل همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و مشارکت مردمی بوده و پلیس با تمام توان در مسیر برخورد قاطع با سوداگران مرگ گام برمی‌دارد.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم توجه به مبارزه با مواد مخدر در همه بخش‌ها تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر نیازمند حضور همه‌جانبه مردم، نیرو‌های نظامی و انتظامی است و ابزار‌های کنونی تنها بخش کوچکی از این مقابله را پوشش می‌دهند. باید به جای آزمون و خطا، با تصمیمات کارشناسی و پیگیری مستمر، این معضل را کنترل کنیم.

وی نقش آموزش در مبارزه با مواد مخدر را بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: همان‌طور که بستن کمربند ایمنی به یک رفتار اجتماعی تبدیل شد، باید مصرف نکردن مواد مخدر نیز به یک فرهنگ عمومی بدل شود؛ این کار باید از مدارس، دانشگاه‌ها و با زبان هنرمندان و آموزش‌های اثرگذار آغاز شود.

در پایان این مراسم تعدادی از خانواده‌های معزز شهدای مبارزه با مواد مخدر استان گیلان تجلیل شدند.