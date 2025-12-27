به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جانشین انتظامی استان در این خصوص گفت: به مناسبت فرارسیدن ششمین سالگرد شهادت سردار شهید "حاج قاسم سلیمانی" و آغاز هفته مقاومت، طرح ارتقا امنيت و پاکسازی مناطق کویری استان، از ابتداي صبح امروز آغاز شد.

سرهنگ "پور امينايي" افزود: در این طرح که با هدف ارتقا امنيت عمومي و آرامش پایدار در مناطق کویری استان با محوريت برخورد با اشرار و قاچاقچيان موادمخدر و قاچاقچیان اتباع خارجي غیر مجاز اجرا خواهد شد، حوزه وسيع و صعب العبور کویری استان تحت پوشش عملياتي قرار گرفته و کارکنان یگان های تکاوری با پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی یگان ویژه و انتظامی و نیز پشتیبانی یگان پهپادی پلیس استان، مناطق از قبل شناسایی شده را پاکسازی می کنند.

جانشین انتظامی استان کرمان در پایان ضمن اشاره به توجه بسيار ويژه فرماندهی انتظامی کشور به ارتقاء امنيت مناطق کويري، بیان داشت: اجرای این طرح امنیتی هم زمان با آغاز هفته مقاومت، پیام آور ایستادگی، اقتدار و آمادگی فرماندهی انتظامي در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و پاسداشت خون شهداست.