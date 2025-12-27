معاون وزیر نیرو گفت: بخش قابل توجهی از منابع آبی ایران به‌صورت غیرمستقیم و در قالب صادرات برخی محصولات کشاورزی از کشور خارج می‌شود؛ موضوعی که نتیجه نبود سازوکارهای اقتصادی مؤثر و قیمت‌گذاری واقعی آب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران،در شصت‌وهفتمین گردهمایی مدیران ارشد بخش آب کشور با هشدار نسبت به صادرات پنهان آب از کشور گفت: هم اکنون حدود دو میلیارد مترمکعب آب فقط از طریق صادرات شیر از کشور خارج شده است؛ رقمی که به گفته او، «نماد ضعف بهره‌وری و استمرار روش‌های سنتی تولید» است.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح حکمرانی آب افزود: اگر قیمت‌ها واقعی بود و سازوکارهای اقتصادی درست عمل می‌کرد، چنین حجمی از صادرات غیرمستقیم آب رخ نمی‌داد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از تشکیل نهادی با عنوان «اتاق گفت‌وگوی ملی آب» خبر داد که با همکاری دانشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌اندازی خواهد شد تا نظرات کارشناسان به‌شکل مستقیم در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد.

او گفت هدف این نشست‌ها، ایجاد فضای گفتمان تخصصی و غیراداری میان دانشگاهیان، پژوهشگران و مدیران اجرایی است تا تصمیم‌ها از مرحله برنامه‌ریزی به اقدام عملی برسد.

معاون وزیر نیرو شفاف‌نبودن داده‌ها و نبود سامانه‌های هوشمند اندازه‌گیری را بزرگ‌ترین ضعف نظام حکمرانی آب دانست و تأکید کرد:وقتی داده معتبر نداریم، تصمیم‌گیری دچار اشکال می‌شود. کاهش مصرف باید بر مبنای عدد واقعی صورت گیرد، نه تخمین.

به گفته حمیدرضا جانباز، تکمیل ابزارهای اندازه‌گیری و سامانه‌های داده‌محور، پیش‌شرط موفقیت برنامه‌های اصلاح مصرف و کاهش برداشت منابع آبی است.

وی با اشاره به تغییر اقلیم به‌عنوان پایه ناترازی آب کشور افزود: در بسیاری از استان‌ها منابع آبی کاهش یافته و شرایط اقلیمی دیگر مشابه دهه‌های گذشته نیست و سبک تصمیم‌گیری و مدیریت در ۷ دهه گذشته، ما را به وضعیت فعلی رسانده است؛ حالا باید تمرکز بر اجرا و همکاری بین‌بخشی باشد.

بر اساس گفته‌های معاون وزیر نیرو، واقعی‌سازی قیمت آب می‌تواند به اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی منجر شود.

جانباز با اشاره به تجربه موفق آبیاری زیرسطحی در نیشکر و جایگزینی چغندرقند پاییزه در خوزستان گفت: این اقدامات نمونه‌هایی عملی برای صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب هستند.

او با تأکید بر اهمیت روایت‌سازی درست از اقدامات موفق افزود:اگر مدیریت سیلاب یا یک طرح انتقال آب درست روایت شود، می‌تواند امیدآفرین و راهگشا باشد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران مشارکت فعال مدیران استانی در تصمیم‌سازی‌ها را خواستار شد و گفت بدون حضور آن‌ها، اداره مؤثر منابع آبی کشور ممکن نخواهد بود.