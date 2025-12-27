در ارزیابی سال ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی، چهار نشریه واحد یزد در میان ۶۴ نشریه دارای رتبه علمی A+ برتر علوم انسانی و هنر قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد قرار گرفتن چهار نشریه واحد یزد در میان ۶۴ نشریه دارای رتبه علمی A+ برتر علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی را حاصل تلاش جمعی اعضای هیئت تحریریه، نویسندگان، داوران و همکاران علمی دانست که نقش مهمی در ارتقای سطح پژوهش و تولید علم در دانشگاه ایفا می‌کنند.

دکتر محمدمهدی کریم‌نژاد گفت: بر اساس اعلام معاون پژوهش و فناوری استان، چهار نشریه دانشگاه آزاد اسلامی یزد که موفق به کسب این عنوان شده‌اند، عبارتند از:

· Journal of Radar and Optic Remote Sensing (JORORS)

· International Journal of Applied Arts Studies (IJAPAS)

· ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

· جستارنامه ادبیات تطبیقی

وی ادامه داد: این دستاورد، استان یزد را در زمره واحد‌های پیشرو در انتشار نشریات علمی ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی قرار داده است.

تلاش برای ارتقای مستمر کیفیت پژوهش

دکتر کریم نژاد بیان کرد: این موفقیت در حالی حاصل شده که شورای تخصصی پژوهش و فناوری استان یزد همواره بر نظارت دقیق و ارتقای کیفیت پژوهش‌های دانشگاهی تأکید داشته است.

وی افزود: از جمله تصمیمات اخیر این شورا، می‌توان به تاکید بر انتخاب اساتید راهنمای مرتبط با موضوع پایان‌نامه‌ها، بهینه‌سازی استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و حمایت از برگزاری همایش‌های ملی اشاره کرد که همگی در راستای ایجاد بستری مطلوب برای شکوفایی علمی است.

فراخوان برای انتشار مقالات

دکتر محمد مهدی کریم‌نژاد ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران این نشریات، از پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت کرد تا مقالات خود را برای انتشار در این مجلات معتبر ارسال کنند.

وی گفت: انتشار مقاله در چنین نشریاتی نقش به‌سزایی در ترفیع، ارتقای مرتبه علمی اساتید و کسب امتیازات لازم برای دانشجویان دارد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد با بیان اینکه دانشگاه همواره حمایت از نشریات علمی و گسترش فرهنگ پژوهش را در اولویت قرار داده است، ابراز امیدواری کرد این روند رو به رشد، جایگاه علمی استان را در سطح ملی و بین‌المللی بیش از پیش تقویت کند.

شایان ذکر است؛ از ۶۴ نشریه دارای رتبه A+ در حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۷ نشریه به زبان انگلیسی و مابقی به زبان فارسی منتشر می‌شوند.