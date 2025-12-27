پخش زنده
امروز: -
شرکت گاز، کمیته امداد و بهزیستی استان قزوین به منظور حمایت از مددجویان با خدمات گازرسانی و وسایل گرمایشی استاندارد تفاهمنامهای مشترک به امضا رساندند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بر اساس این تفاهمنامه، خدماتی شامل لولهکشی گاز داخل منازل مددجویان و همچنین تعویض بخاریهای فرسوده با بخاریهای نو برای خانوادههای تحت پوشش این دو نهاد حمایتی ارائه خواهد شد.
این اقدام با هدف ارتقای ایمنی، بهبود شرایط رفاهی و حمایت از اقشار آسیبپذیر استان قزوین صورت گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در این مراسم با اشاره به کسری ۲۰ تا ۲۵ هزار مگاواتی برق در کشور، بر لزوم حرکت جدی به سوی مدیریت انرژی و استفاده از منابع پاک تأکید کرد.
جواد حقلطفی افزود: رویکرد فعلی دولت، استفاده از پنلهای خورشیدی و بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای پاک است. موضوع مدیریت انرژی، یکی از مهمترین و اساسیترین مسائل کشور است و باید در این حوزه گام برداریم.
وی اضافه کرد: برای اجرای این برنامه، نیازمند پروژههای خرد و کلان هستیم. نباید نگاهمان این باشد که یک پروژه کوچک یا متوسط است. هر اقدامی که بتواند به مدیریت مصرف انرژی در کشور کمک کند، ارزشمند است.
هزار و ۴۲۲ خانواده نیازمند بخاری کممصرف شناسایی شدند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین گفت: جامعه هدف ما خانوادههایی هستند که بخاریهای فرسوده و غیراستاندارد دارند. لیست اولیه شامل هزار و ۴۲۲، ۲ خانوار نیازمند است و با عنایت مسئولان، در حال تکمیل و ارسال لیستهای متمم هستیم تا تعداد بیشتری از نیازمندان تحت پوشش قرار گیرند.
ظاهری همچنین با اشاره به مزایای این طرح گفت: نصب این بخاریها علاوه بر افزایش ایمنی، باعث معافیت خانوادهها از پرداخت هزینههای سنگین سوخت میشود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان هم از شناسایی ۲۳۷ نفر برای دریافت بخاری جدید و ۸۴ نفر برای انجام لولهکشی گاز رایگان خبر داد.