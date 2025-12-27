به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: با وجود بارش پراکنده برف در شهرستان چالدران و پدیده مه‌گرفتگی در محور‌های پیرانشهر، تمرچین و زمزیران، به‌دلیل فعالیت بی‌وقفه راهداران، تردد در تمام محور‌های ارتباطی استان به‌صورت روان جریان دارد.

ارسلان شکری، با اشاره به تلاش‌های راهداران استان در ۲۴ ساعت گذشته افزود: ۱۵ نفر از راهداران استان با استفاده از هشت دستگاه انواع ماشین‌آلات و مصرف ۱۳۰ تن شن و ماسه، ۲۲ کیلومتر از محور‌های اصلی و فرعی استان را برف‌روبی کردند.

شکری، با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان، از مردم خواست از سفر‌های غیرضروری در زمان بارش‌ها پرهیز کنند و در صورت ضروری بودن سفر، رانندگان خودرو خود را به تجهیزات ایمنی، وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز کرده و قبل از سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌های استان با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.