معاونت علمی ریاستجمهوری پنج فراخوان حمایتی برای طراحی و توسعه سامانههای هوشمند، با تمرکز بر ارتقای زیرساختهای فناورانه و بهرهگیری از هوش مصنوعی در تصمیمسازیها، منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در راستای ارتقای زیرساختهای فناورانه کشور، توسعه تصمیمسازی دادهمحور و بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی در نظامهای ارزیابی، پایش و مدیریت، اقدام به انتشار پنج فراخوان حمایتی در حوزه طراحی و توسعه سامانههای هوشمند کرده است.
این فراخوانها با هدف حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تیمهای فناور و مجموعههای توانمند در توسعه راهکارهای نوآورانه، ارتقای شفافیت، افزایش دقت فرآیندهای ارزیابی و تقویت نظام تصمیمگیری هوشمند در سطح ملی منتشر شدهاند.
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط هر فراخوان، برای دریافت جزییات کامل، ثبتنام و ارسال پیشنهادهای فنی و مالی، به بخش فراخوانهای سامانه خدمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری مراجعه کنند.
مهلت ارسال درخواستها برای فراخوانهای مذکور تا دهم دیماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.