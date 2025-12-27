به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان دکتر فرهاد رهبر، حجت الاسلام سید عبدالوهاب میر اشرفی، حجت الاسلام علی عبداللهی خلیلی، دکتر سید فضل الله موسوی و دکتر محمد نصر اصفهانی به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در استان تهران انتخاب شدند.

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری هم‌زمان با انتخابات شورا‌های اسلامی در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.