جلسه بررسی مشکلات ناشی از مدیریت غیراصولی فاضلاب‌های شهری و روستایی در نقاط بحرانی شهرستان شهریار، با ریاست معاون فنی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و حضور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست شهرستان شهریار سپیده وجیهی، با تأکید بر لزوم اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ های مسئول، تکمیل شبکه جمع‌ آوری فاضلاب و راه‌ اندازی و بهره ‌برداری مناسب از تصفیه ‌خانه ‌ها را از مهم‌ ترین الزامات کاهش آلایندگی و پیشگیری از تهدید منابع آب و محیط‌ زیست دانست.

وی افزود: دستگاه‌ های متولی موظف ‌اند پیش از هرگونه بهره ‌برداری و توسعه فعالیت ‌ها، ظرفیت ‌های لازم را ایجاد کرده و ضوابط زیست ‌محیطی را به‌ طور کامل رعایت کنند و اداره حفاظت محیط ‌زیست نیز روند اجرای این الزامات را در چارچوب مقررات قانونی پیگیری خواهد کرد.

وجیهی با اشاره به پیامدهای زیست ‌محیطی دفع غیراصولی فاضلاب، بر ضرورت اقدام فوری شهرداری ‌ها و سایر نهادهای مسئول تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری از تشدید بحران آلودگی و حفظ سلامت شهروندان، لازم است اقدامات تعیین‌ شده در چارچوب برنامه زمان ‌بندی مصوب، بدون تأخیر اجرایی شود.

رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست شهرستان شهریار تصریح کرد: در پایان این نشست، مقرر شد دستگاه ‌های مسئول گزارش عملکرد و برنامه اجرایی خود را به معاونت عمرانی فرمانداری ارائه کنند و جلسه بعدی با هدف ارزیابی میزان پیشرفت اقدامات و اتخاذ تصمیمات نهایی برگزار شود.