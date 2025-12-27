به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، این طرح در چارچوب طرح «میدان همدلی» با هدف توسعه و کیفیت‌بخشی به فضا‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای، ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان و تحقق عدالت آموزشی، با هدف ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت ورزشی دختران در محدوده تنها هنرستان دولتی دخترانه کاشان با همکاری مردم به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین در حاشیه بهره برداری از این طرح، کانون تندرستی آموزش‌وپرورش کاشان با هدف اصلاح ناهنجاری‌های اسکلتی، افزایش سواد حرکتی، مدیریت کنترل وزن و کاهش هزینه‌های درمان برای دانش‌آموزان به بهره برداری رسید.