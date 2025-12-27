به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی، از تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح این قانون با توجه به تغییر نیازها و مطالبات جدید افراد دارای معلولیت خبر داد.

منصور الله‌وردی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: تبدیل وضعیت استخدامی، معافیت مالیاتی برای افراد دارای معلولیت شاغل و بهره‌گیری از بیمه‌های مکمل درمانی، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که در اصلاح این قانون پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در پیش‌نویس تدوین‌شده، تأمین تجهیزات توانبخشی و توجه ویژه به خدمات حمایتی و درمانی افراد دارای معلولیت نیز مورد تأکید قرار گرفته است تا بخشی از مشکلات این قشر کاهش یابد.

مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی تصریح کرد: پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون تهیه شده و پس از طی مراحل بررسی و تأیید نهایی، به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد تا در صورت تصویب، قانون اصلاح‌شده از سال آینده اجرایی شود.