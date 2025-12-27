فضاها، تجهیزات و برنامههای آموزشی متناسب با نیاز دانشآموزان طراحی و اجرا شود
معاون آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور: عدالت آموزشی زمانی محقق میشود که فضاها، تجهیزات و برنامههای آموزشی متناسب با نیاز و توانمندی دانشآموزان طراحی و اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، معاون آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی همزمان با روز جهانی معلولان، گفت: عدالت آموزشی زمانی محقق میشود که فضاها، تجهیزات و برنامههای آموزشی متناسب با نیاز و توانمندی دانشآموزان طراحی و اجرا شود بهگونهای که دانشآموزان با مشکلات جسمی، حسی یا حرکتی بتوانند از امکانات آموزشی و ورزشی بهرهمند شوند.
مژگان فرهبد با اشاره به اینکه موفقیت دانشآموزان با نیازهای ویژه نشاندهنده نقش اراده در پیشرفت است افزود: دستور ارزشمندی صادر شد که بر اساس آن، تمامی مدارس در حال ساخت باید برای حضور همه دانشآموزان، از جمله دانشآموزان دارای معلولیت، مناسبسازی شود.
وی گفت: این اقدام میتواند از ترک تحصیل دانشآموزان جلوگیری کند و موجب شود هر دانشآموز بتواند در نزدیکترین مدرسه به محل زندگی خود تحصیل کند و توانمندیهایش را به نمایش بگذارد.
معاون آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور همچنین به ضرورت ارائه خدمات تخصصی بهداشتی و دندانپزشکی برای دانشآموزان دارای نیاز ویژه اشاره کرد و افزود: همکاری با دانشگاههای علوم پزشکی برای ایجاد درمانگاههای تخصصی ضروری است.
فرهبد گفت: دانشآموزان دارای بهره هوشی عادی با نیازهای جسمی و حسی و دانشآموزان با چالشهای ذهنی، از جمله اوتیسم، کمتوانی ذهنی و چندمعلولیتی، تحت پوشش برنامههای سازمان قرار دارند و باید شرایط آموزشی متناسب با نیاز آنان فراهم شود.
وی با اشاره به موفقیتهای علمی و ورزشی دانشآموزان استثنایی افزود: در کنکور سراسری گذشته بیش از ۱۶۶ دانشآموز در دانشگاههای دولتی و حدود ۲۵۸ دانشآموز در دانشگاههای غیردولتی پذیرفته شدند و همچنین از میان ۱۲۹ دانشآموز شرکتکننده در رقابتهای آسیایی، ۱۲۱ نفر موفق به کسب مدالهای رنگارنگ شدند و پرچم کشور را به اهتزاز درآوردند که نشاندهنده توانمندی و اراده این دانشآموزان است.
فرهبد با اشاره به اینکه سازمان آموزش و پرورش استثنائی حدود ۸۲ هزار دانش آموز تحت پوشش خود دارد گفت: بیش از ۱۷ هزار دانش آموز با هوش بهر عادی (دانش آموزان با آسیب بینایی، آسیب شنوایی، آسیب جسمی و اختلالات اتیسم) در مدارس عادی تحت عنوان طرح فراگیر در حال آموزش هستند.
استاندار خراسان جنوبی هم با اشاره به اینکه تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور، اقدامات فرهنگی آموزشی خوبی را در استان به همراه دارد گفت: از محل سفر رئیس جمهور به استان و برای سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶، بیش از هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که اقدامات فرهنگی و آموزشی خوبی را رقم خواهد زد.
هاشمی با اشاره به بازدیدهای اخیر خود از برخی فضاهای آموزشی، افزود: بازدیدهای اخیر نشان داد برخی مدارس برای دانشآموزان اوتیسم و افراد با نیازهای ویژه مناسبسازی نشدهاند و باید اقدامات لازم در این حوزه با جدیت انجام شود تا خانوادهها دغدغهای نداشته باشند.
وی گفت: فاصلهبندی کلاسها و جداسازی دانشآموزان با نیازهای ویژه، از این جهت اهمیت دارد که هم رفاه دانشآموزان را فراهم میکند و هم آرامش خانوادهها را به همراه دارد.
استاندار با تأکید بر اینکه با وجود رسیدن نرخ باسوادی به ۹۸.۲ درصد، کاهش بیسوادی همچنان یک اولویت است، افزود: استفاده از ظرفیت دهیاریها، تشکلهای مردمنهاد و مدارس برای آموزش افراد بیسواد و کمسواد ضروری است و باید با مشارکت جهادی انجام شود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم گفت: با همکاری بنیاد علمی آموزشی قلم چی ۳۰۰ کلاس درس خراسان جنوبی هوشمندسازی میشود.
مرتضوی افزود: ۷۰ درصد اعتبار مورد نیاز هوشمندسازی کلاسهای درس توسط اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی و ۳۰ درصد نیز از سوی بنیاد علمی آموزشی قلمچی تأمین شده که این همکاری نقش مؤثری در تسریع اجرای طرح داشته است.
وی گفت: تجهیزات نصبشده در این کلاسها شامل امکانات کمکآموزشی دیجیتال و ابزارهای هوشمند آموزشی است که ضمن افزایش جذابیت آموزش، به ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری کمک میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: اجرای مقدمات راهاندازی دو هنرستان جوار معدن در شهرستانهای طبس و خوسف، راهاندازی ۲۰ قرائتخانه دانشآموزی با مشارکت بنیاد قلمچی، برنامهریزی اعتکاف دانشآموزی و راهیان نور فرهنگیان و اعزام دانشآموزان ورزشکار به اردوهای ملی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مرتضوی با اشاره به موفقیتهای ملی استان گفت: اداره حراست آموزش و پرورش خراسان جنوبی و حوزه پدافند غیرعامل موفق به کسب رتبههای برتر کشوری شدند و استان در برنامه ملی شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) نیز دو رتبه درخشان کشوری در حوزه عملکرد آموزشی و ثبت دادههای معتبر کسب کرده است.
جعفری مدیرکل پشتیبانی معاونت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش هم گفت: در سال ۱۳۵۵، نرخ باسوادی جمعیت شش سال به بالا ۴۷.۵ درصد بود و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۹۰.۹ درصد رسید و همچنین درصد باسوادی گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال از ۴۸.۸ به ۹۷ درصد ارتقا یافته است.