مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی منطقه منگشت در ایذه، بر لزوم بازآفرینی شهری برای احیای هویت تاریخی و ایمن‌سازی شهر‌های این منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، عبدالرضا گلپایگانی در نشست بررسی مسائل بازآفرینی شهر‌های حوزه منگشت شهرستان ایذه با اشاره به جایگاه تاریخی این منطقه اظهار کرد: پهنه ایذه و آثار ارزشمند آن بخشی از پایتخت‌های تمدن ایلامی بوده و این ظرفیت می‌تواند به پیشران توسعه شهری و فرهنگی منطقه تبدیل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و انسانی ایذه و شهر‌های حوزه منگشت افزود: با تقویت بازآفرینی شهری، رعایت اصول مهندسی و مطالبه‌گری منسجم می‌توان توسعه‌ای ایمن، متوازن و هویت‌محور را برای شهر‌های شمال خوزستان رقم زد.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات زیرساختی در منطقه تصریح کرد: شهری با این میزان منابع طبیعی، کشاورزی و اقلیمی نباید با چالش‌هایی مانند کمبود آب آشامیدنی یا گسترش بافت‌های ناکارآمد مواجه باشد و حل این مسائل نیازمند برنامه‌ریزی علمی و پیگیری مستمر است.

گلپایگانی با اشاره به وضعیت بافت‌های فرسوده کشور خاطرنشان کرد: بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی ناپایدار در ایران وجود دارد که حدود هفت میلیون نفر در آنها سکونت دارند و در صورت وقوع زلزله، این موضوع می‌تواند به فاجعه‌ای اجتماعی منجر شود.

وی با یادآوری تجربه زلزله بم تأکید کرد: رعایت اصول مهندسی در ساخت‌وساز، اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی و پایبندی به قوانین شهری، مهمترین راهکار پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت بازآفرینی محله‌محور گفت: احیای هویت محلات، تقویت فضا‌های عمومی، ساماندهی معابر و ارتقای کیفیت خیابان‌ها نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی و بهبود زیست‌پذیری شهر‌ها دارد.

گلپایگانی با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم ایذه در مجلس بیان کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران با رویکرد حمایتی و توجه ویژه به شهر‌های کمتر برخوردار، آماده همکاری برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، اجرای طرح‌های بازآفرینی و بهبود شرایط زندگی شهروندان در ایذه و شهر‌های شمال خوزستان است.

فرشاد ابراهیم‌پور دراین نشست بیان کرد: بازآفرینی شهری و ساماندهی بافت فرسوده شهر‌های حوزه منگشت در دستور کار جدی مسئولان قرار گرفته و پیگیری منسجم آن، مسیر توسعه متوازن و هویت‌محور شهر‌ها را هموار می‌کند.

وی افزود: شهرداری‌های چهار شهرستان ایذه، باغملک، صیدون و دهدز موظف هستند ساختار متناسب با بازآفرینی شهری را ایجاد و ارتباط آن را با اداره کل راه و شهرسازی برقرار کنند و بلافاصله برنامه اقدام مشترک تدوین شود.

نماینده مردم حوزه منگشت با اشاره به اهمیت کارگروه پیش‌بینی و پیش‌نگری توسعه شهرستان‌ها افزود: این کارگروه ذیل ستاد بازآفرینی تشکیل می‌شود و فرمانداران موظف به پیگیری هستند.

وی بر ثبت و احصا تمامی کوچه‌های خاکی و دارای آسفالت فرسوده توسط شهرداری‌ها و اجرای آسفالت ظرف ۲ سال آینده تأکید کرد و گفت: طرح‌های الحاق به محدوده شهری و بافت‌های فرسوده چهار شهرستان نیز ظرف مدت ۲ ماه تعیین تکلیف می‌شود.

ابراهیم‌پور با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی منطقه ایذه و اهمیت رعایت اصول مهندسی در ساخت‌وساز شهری بیان کرد: ارتقا کیفیت معابر، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، اجرای پروژه‌های بازآفرینی و توجه به عدالت فضایی و توسعه متوازن برای ایجاد شهر‌های هویت‌محور و مقاوم در برابر مخاطرات طبیعی ضروری است.

نماینده شهر‌های ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون همچنین بر اهمیت تأمین منابع مالی از طریق بودجه ملی و ردیف‌های استانی برای اجرای طرح‌های بازآفرینی و زیرساخت شهری تأکید کرد و افزود: شهرداری‌ها باید برنامه‌های عملیاتی خود را مشخص کرده و از ظرفیت‌های ملی و استانی استفاده کنند تا روند توسعه شهری تسریع شود.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی سکونتگاه‌های غیررسمی به ۲ دسته «داخل محدوده طرح‌های شهرستانی» و «خارج از محدوده» تصریح کرد: سکونتگاه‌های داخل محدوده با دید توسعه و ارتقا ساماندهی می‌شوند و برای سکونتگاه‌های خارج از محدوده نیز پیشنهادات شهرداری‌ها پیگیری خواهد شد.

ابراهیم‌پور خاطرنشان کرد: موضوع بهبود معابر شامل آسفالت جاده‌های خاکی و فرسوده و تأمین قیر رایگان نیز در دستور کار قرار گرفته و همه اقدامات ظرف ۲ ماه آینده عملیاتی و به اطلاع مردم خواهد رسید