بانوان مازندرانی و کسب ۷۰ مدال از آوردگاههای ورزشی
بانوان ورزشکار مازندرانی ۷۰ مدال از آوردگاههای جهانی و آسیایی کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در کارگروه دختران و نوجوانان، مازندران را استان محوری و پرافتخار ورزش کشور نامید و گفت: آنگونه که باید به زیرساختهای ورزشی این استان طی سالهای گذشته توجه نشده است.
حسین بریمانی افزود: اماکن تخصصی نیاز مهم رشتههای ورزشی است ولی در استانی با این حجم از افتخارات همچنان در زیرساختها مشکلاتی داریم.
او با اشاره به تعامل و همکاری با آموزش و پرورش استان، گفت: نه تنها در ورزش قهرمانی بلکه در توسعه ورزش همگانی هم برنامه ریزیهایی با هدف مقابله با کم تحرکی و سلامت جامعه در دست اجراست.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: تا امروز حدود ۷۰ مدال را ورزشکاران بانوی مازندرانی کسب کردند و بانوان ما در بحث مدال آوری، مربیگری و داوری رشد و پیشرفت چشمگیری داشتهاند.
بریمانی گسترش ورزش صبحگاهی و عصرگاهی را با هدف ترویج فرهنگ ورزش عمومی و سلامتی جامعه از جمله برنامههای در حال اجرا دانست و افزود: زنگ ورزش در مدارس، زنگ نشاط و شادی برای نوجوانان است و با همکاری آموزش و پرورش بدنبال کیفی سازی زنگ ورزش در مدارس هستیم.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز در این نشست گفت: امسال به همت اداره کل ورزش و جوانان مازندران بیش از ۱۳۰ روستای استان به تجهیزات ورزشی مجهز شدند.ام البنین محمدی افزود: ورزش بانوان به جهت محدودیتهایی که در جامعه وجود دارد نیازمند نگاه ویژه و توسعه اماکن ورزشی مناسب است