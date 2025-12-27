پخش زنده
سرمایه گذاران داخلی و خارجی منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد، به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد گفت: هم اینک صدور همه مجوزهای فعالیت تجار و فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی توسط سازمان منطقه آزاد تجاری دوغارون صادر میشود و روند اجرای مراحل اداری در بخشهای مختلف به حداقل رسیده است.
حسن نوری زاده با اشاره به وسعت هشت هزار و ۷۰۰ هکتاری منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون، اظهار کرد: فعالیتهای اقتصادی در پهنه قانونی و مصوب این منطقه آزاد تجاری برای سرمایه گذاران افغانستانی نیاز به ویزا ندارد.
وی با بیان اینکه گمرک مرزی دوغارون ۱۰۷ سال قدمت دارد، افزود: بعد از آغاز به کار سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون در این منطقه، امتیازاتی که قانونگذار برای فعالان اقتصادی تدوین کرده است، در درازمدت نقش زیادی در توسعه روابط ایران و افغانستان دارد.
نوری زاده بازار افغانستان را یک فرصت برای افزایش سطح مبادلات تجاری ایران با این کشور همسایه دانست و گفت: قرابتهای فرهنگی، نزدیک بودن شهر هرات افغانستان به ایران از سمت مرز دوغارون، کیفیت و رونق بازار کالاهای ایرانی در بازارهای افغانستان و فراهم شدن اقلام مورد نیاز آنها در یک بستر امن، نگاه تجار این کشور به محصولات کشور ما را دوچندان کرده است.
معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد افزود: سطح تعاملات تجاری افغانستان با دنیا در سال ۲۰۲۴ توسط کارشناسان اقتصادی۱۲ میلیارد دلار برآورده شد که سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن از طریق تجارت با ایران به دست آمده است.
نوری زاده افزود: هرات، صنعتیترین شهر افغانستان به شمار میرود که افزون بر سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و این ولایت در فاصله ۱۲۰ کیلومتری معبر مرزی دوغارون است که حجم زیادی از کالاهای ایرانی راهی این منطقه میشود.
وی گفت: تامین زیرساختهای حوزه فنی مهندسی، استانداردسازی، ظرفیتهای مناسب فرآوری سنگهای معدنی و نیازمندی به انواع مصالح ساختمانی با هدف توسعه و شکوفایی کشوری که بیش از ۴۵ سال درگیر جنگ بوده، یک فرصت طلایی برای افزایش فعالیتهای اقتصادی ایران با افغانستان است.
این مسئول افزود: طی یک سال گذشته سطح مناسبات تجاری دو استان خراسان رضوی و هرات توسط دو مقام ارشد این دو خطه، از سمت گذرگاه راهبردی دوغارون افزایش داشته و شناسایی مشکلات و رفع موانع پیش روی فعالیتهای اقتصادی در این مناطق همواره مورد نگاه ویژه آنها قرار گرفته است.
معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد بیان کرد: نبود زیرساختهای لازم در حوزه هوشمندسازی فعالیت گمرکات افغانستان برای دوغارون هم یک چالش محسوب میشود که فراهم شدن آن در روانسازی، تسهیل گری و چابک سازی فعالیتهای بخش ترانزیت، صادرات، واردات و مسافری این کشور با ایران تاثیرگذار است.
بیشترین حجم کار منطقه آزادی تجاری دوغارون، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است.
کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرکهای بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت میشود.
پایانه مرزی و منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.
خراسان رضوی از شرق حدود ۳۰۲ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد که ۹۰ کیلومتر از این امتداد در شهرستان تایباد است.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.