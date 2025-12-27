پخش زنده
بر اساس بیانیه نشست هماندیشی مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور، برنامه راهبردی با نگاه به رفع چالشها و پاسخگویی به نیازهای حال و آینده این سازمان تدوین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چهل و یکمین نشست هماندیشی مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور با شعار «پزشکی قانونی؛ نیازهای آینده و چرخشهای تحولآفرین» در تبریز برگزار شد.
در این برنامه چالشها و مسائل سازمان پزشکی قانونی در نشستهای تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نیازهای آتی سازمان برای ارائه خدمت بهتر به مردم و تسهیل در دسترسی به خدمات شناسایی و تدوین شد.
متن بیانیه چهل و یکمین نشست هماندیشی مدیران سازمان پزشکی قانونی به شرح زیر است:
در سی و دومین سال تأسیس سازمان پزشکی قانونی کشور، چهل و یکمین دوره نشست هماندیشی مدیران سازمان با شعار «پزشکی قانونی؛ نیازهای آینده و چرخشهای تحولآفرین» در فضایی علمی و تحلیلی در قالب کارگروههای موضوعی برگزار شد.
سازمان پزشکی قانونی، سازمانی علمی و بازوی کارشناسی پزشکی دستگاه قضایی است که به اذعان مسئولین محترم عالی قوه قضاییه نظرات آن فصلالخطاب پروندههای قضایی و جز لاینفک آن هاست و پیام محبتآمیز رئیس محترم قوه و اشاره ایشان به تحولات سازمان و اقدامات انجام شده در راستای توسعه دانش تخصصی، ارتقای استانداردها، حرکت در مسیر تحقق خودکفایی در تأمین برخی تجهیزات و مواد مصرفی و تلاش در جهت فراهم کردن عدالت در دسترسی به خدمات و تاکید بر نقش موثر سازمان در تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم، کشف حقیقت و اطمینان بخشی به افکار عمومی موید آن است.
این نشست فرصتی مغتنم برای تبادل نظرات و تجارب میان مدیران ارشد سازمان، ارزیابی گذشته و احصای چالشهای حال و آینده و نیز ارزیابی نیازهای آتی سازمان و آغاز تدوین نظام مسائل سازمان و ارائه برخی راه حلها بوده است، بر همین اساس چهار کمیته تخصصی موضوعی، مرکب از معاونین و مدیران کل ستادی و استانی پیش از برگزاری همایش تشکیل و جلسات آن برگزار و نتایج آن در جلسات همایش به بحث گذاشته شده است.
بر اساس مصوبات این همایش مقرر شد نظام مسائل سازمان در فرایندی علمی تدوین و با بهرهگیری از چالشهای احصا شده در کمیتههای چهارگانه و بحث و بررسیهای انجام شده در همایش و تمامی برنامههای بالادستی، برنامه راهبردی سازمان با افق ۱۴۱۰ با نگاه به رفع چالشها و پاسخگویی به نیازهای حال و آینده سازمان، قوه قضاییه و مردم عزیزمان تدوین و مبنای فعالیتهای اجرایی سازمان قرار گیرد.
با تشکر از تلاشهای خالصانه تمامی پزشکان و کارکنان خدوم سازمان و با تأکید بر تکریم و ارائه خدمت بیمنت به مردم عزیز کشورمان به عنوان اولویت اول سازمان در نحوه ارائه خدمات، امید میرود با تداوم و افزایش حمایتهای دولت و مجلس شورای اسلامی و پیگیری جدی نتایج حاصل از این همایش و تدوین دقیق برنامه راهبردی آتی سازمان، شاهد کاهش چالشهای موجود و تداوم و سرعت بخشی به حرکت رو به توسعه سازمان در حوزههای علمی باشیم.