پخش زنده
امروز: -
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خوزستان گفت: هفت تن روغن خوراکی که بصورت غیرقانونی نگهداری و از چرخه توزیع خارج شده بود در اهواز کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بر اساس اعلام اتاق اصناف اهواز، رضا فرجام بیان کرد: روغن کشف شده با نظارت دستگاههای اجرایی مربوطه در بین مردم با نرخ مصوب توزیع شد.
وی گفت: همچنین اقدامات قانونی لازم در خصوص برخورد با متخلفیان انجام و پرونده مربوطه برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.
فرجام ادامه داد: در راستای اجرای طرحهای نظارتی و با هدف مقابله با احتکار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان، بازرسیهای مشترک از واحدهای صنفی و همچنین بازدید از انبارهای نگهداری کالاهای اساسی و ضروری در سطح شهرستان اهواز در دستور کار مدیریت بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان خوزستان قرار گرفت.
وی افزود: شناسایی این واحدهای صنفی در جریان گشتهای مشترک بازرسان اتاق اصناف مرکز استان خوزستان و با مشارکت و همکاری حوزه بسیج اصناف مرکزی اهواز و عوامل اداره کل تعزیرات حکومتی استان انجام گرفت.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خوزستان ضمن اشاره به تشدید گشتهای مشترک بازرسی به ویژه در زمینه شناسایی و برخورد با صاحبان انبارهای احتکار کالاهای اساسی و ضروری مردم بیان کرد: بطور قاطع با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
فرجام اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در بازار و بمنظور جلوگیری از ایجاد کمبود و ایجاد التهاب قیمت کالا و خدمات اساسی مردم، بازرسیها و اقدامات نظارتی در این حوزه بصورت مستمر و با جدیت ادامه خواهند داشت.