مسئول مرغداری متخلف در ساری به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.



به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده احتکار ۴۰ تن مرغ زنده در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.

تقی حسام افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.





او ادامه داد: اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساری این گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.