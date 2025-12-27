نقره داغ شدن محتکر مرغ
مسئول مرغداری متخلف در ساری به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده احتکار ۴۰ تن مرغ زنده در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.
تقی حسام افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
او ادامه داد: اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساری این گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.