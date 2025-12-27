پخش زنده
آموزش و پرورش استان رتبه برتر کشوری در ارزیابی عملکرد هفته پدافند غیرعامل سال جاری را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست حراست ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: براساس نتایج اعلامشده از دبیرخانه کشوری کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزشوپرورش، استان اصفهان توانست در میان استانهای کشور جایگاه ممتاز را به دست آورد.
حسین مصلایی با اشاره به اهمیت این دستاورد افزود: مجموعه آموزشوپرورش استان با تعمیق رویکرد پدافند غیرعامل بهعنوان یک فرهنگ پایدار سازمانی و اجتماعی، تمرکز بر آموزش هدفمند، آگاهیبخشی مداوم و ارتقای سطح آمادگی، شرایط تقویت درک جمعی، مسئولیتپذیری اجتماعی و آمادگی هوشمندانه جامعه آموزشی در برخورد با تهدیدات نوپدید را فراهم کرده است.
وی این موفقیت را حاصل همافزایی اندیشمندانه فرهنگیان متعهد استان دانست و ادامه داد: فرهنگیان با ایفای نقشی مؤثر در ترویج فرهنگ پیشگیری و افزایش آمادگی کارکنان و دانشآموزان، سهمی تعیینکننده در صیانت از فضاهای آموزشی و تحکیم بنیانهای تابآوری اجتماعی ایفا کردهاند.
مصلایی افزود:تداوم این مسیر فرهنگی و تمدنساز مبتنی بر آگاهی و پیشگیری و اجرای اثربخش برنامهها، ضامن پایداری فضای تعلیم و تربیت و پشتوانهای مطمئن برای ارتقای امنیت اجتماعی و اعتلای سرمایههای عظیم کشور است.