مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در سال ۱۴۰۴ در همه رشته‌های مهندسی و کاردانی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حضور ۷ هزار مهندس برگزار ‌شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح اله عمادی درخصوص آزمون نظام مهندسی ساختمان در استان اظهار کرد: آزمون‌های ورود به حرفه در سال ۱۴۰۴ در همه رشته‌های مهندسی و کاردانی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در صلاحیت‌های مختلف در خوزستان به‌طور هماهنگ و هم‌زمان با سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعطای صلاحیت حرفه‌ای در مورد مهندسان از طریق دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی است که هر ساله به منظور احراز صلاحیت، آزمون‌های ورود به حرفه، به صورت سراسری در راستای اجرای مواد ۵، ۲۱،۱۱، ۲۶ و ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نسبت به برگزاری آزمون‌های زیر اقدام می‌شود.

عمادی با بیان اینکه قبولی در این آزمون‌ها یکی از شرایط لازم برای اخذ پروانه اشتغال خواهد بود، بیان داشت: در این مرحله آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسی، رشته معماری صلاحیت‌های (نظارت، طراحی و اجرا) عمران صلاحیت‌های (نظارت، محاسبات، اجرا) تاسیسات مکانیکی صلاحیت‌های (طراحی، نظارت و اجرا)، تاسیسات برقی صلاحیت‌های (طراحی، نظارت و اجرا)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در پایه سه، آزمون‌های طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان و ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه این آزمون‌ها در دو نوبت صبح و عصر پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ دیماه ۱۴۰۴ برگزار شده است، تصریح کرد: این آزمون‌ها در استان خوزستان در محل سه حوزه اهواز (دانشگاه شهید چمران و دانشگاه ملی و مهارت دختران و پسران) و حوزه دزفول (دانشگاه صنعتی جندی شاپور) و حوزه بهبهان (دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء) برگزار شد.

وی می‌گوید: آزمون ورود به حرفه مهندسان بزرگ‌ترین آزمون تخصصی کشور است، که در این مرحله ۷ هزار و ۳۸۱ داوطلب شرکت در آزمون‌های حوزه‌های استان خوزستان بودند که از این تعداد ۵ هزار و ۱۲ نفر در حوزه اهواز و یک هزار و ۶۱۸ نفر در شهرستان دزفول و ۷۵۱ نفر در شهرستان بهبهان در آزمون مذکور شرکت کردند.

عمادی با اشاره به اینکه آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان رقابتی نیست، گفت: آزمون‌های ورود به حرفه به منظور ارزیابی توان علمی و حرفه‌ای متقاضیان پروانه اشتغال به کار تدوین و اجرایی می‌شود لذا امید است تمامی داوطلبان در قالب صلاحیت‌های مربوطه با تعهد و تخصص در انجام رسالت خود کوشا و پرتوان باشند.

وی اظهار داشت: از اهداف برگزاری این آزمون‌ها شناسایی مهندسان متخصص برای واگذاری خدمات به آنان است چراکه معتقدیم باید افرادی وارد این عرصه شوند که اطلاعات حرفه‌ای داشته باشند، همچنین لازم است مهندسان، علاوه بر دانش مربوطه بر قانون و مقررات ساختمان و نظام مهندسی نیز اشرافیت داشته باشند و بداند مسئولیتی که به آنان واگذار می‌شود را چگونه مدیریت کنند.