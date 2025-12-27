مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۴۸۴ نفر در مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد در سطح استان پذیرش شده و خدمات متناسب را دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مریم کرمی افزود:هم اکنون ۹ مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد در سطح استان فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: پذیرش این افراد در مراکز اقامتی و بهبود بازتوانی اعتیاد به صورت داوطلبانه بوده و مراحل معرفی به مرکز، مشاوره، سم زدایی و ترک اعتیاد با خواست فرد و جهت بازگشت به زندگی عادی صورت می‌پذیرد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به ورود نکردن بهزیستی به جمع آوری معتادان طبق تقسیم وظایف و دستورالعمل‌های سازمانی، گفت: بهزیستی در چهارچوب اداری و با توجه به ظرفیت مراکز، پذیرش معتادین را انجام می‌دهد و یکی از اولویت‌های بهزیستی رعایت ظرفیت مراکز و ارتقای سطح کیفی فعالیت‌ها جهت ارائه بهتر خدمات است.

کرمی، شرایط منع مطلق پذیرش در مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد را زنان باردار، سن زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال، ابتلا به بیماری‌های شدید جسمانی از قبیل نارسایی و اختلال عملکرد کلیه، کبد، دستگاه گوارش، قلب و عروق، ابتلا به بیماری‌های مسری و واگیردار، عقب ماندگی یا ناتوانی ذهنی و جسمی (معلول ذهنی و جسمی که قادر به انجام فعالیت معمولی روزانه خود نباشد) و محکومین با حکم به تعقیب کیفری ذکر کرد.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان، فعالیت مرکز سرپناه شبانه معتادین بهزیستی استان زنجان را از دیگر خدمات بهزیستی در حوزه اعتیاد اعلام کرد و افزود: این مرکز در میدان استقلال آماده پذیرش معتادین بی خانمان و بی سرپناه به صورت داوطلبانه است.

وی به خدمات مرکز سرپناه شبانه معتادین اشاره کرد و گفت: فراهم کردن مکان برای خواب شبانه افراد مصرف کننده بی سرپناه، پذیرش افراد در ساعات مشخص شب (به طور معمول از غروب تا صبح روز بعد)، ارائه دو وعده غذا (شام و صبحانه)، ارائه خدمات کاهش آسیب، تأمین امکانات بهداشتی و استحمام، اجرای برنامه‌های آموزشی در جهت کاهش آسیب و انجام تست اچ آی وی از خدمات این مرکز است.