رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: ورزشکاران چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی برای شرکت در مسابقات بین‌المللی نظامیان جهان، به‌ویژه مسابقات دانشجویان نظامی که سال آینده در قزاقستان برگزار می‌شود، آماده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم «جمشید فولادی» در آیین افتتاحیه چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه‌های افسری نیرو‌های مسلح که صبح امروز (شنبه) به میزبانی دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد، با قدردانی از زحمات مربیان، سرپرستان و دست‌اندرکاران برگزاری این رقابت‌ها در ۱۳ رشته ورزشی، اظهار داشت: هدف اصلی از برگزاری این مسابقات، ارتقای سطح آمادگی جسمانی و نشاط روحی دانشجویان افسری است.

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستادکل نیرو‌های مسلح با اشاره به فرمایش فرمانده معظم کل قوا درباره سه انتظارِ «تهذیب، تحصیل و ورزش» از جوانان، افزود: دانشجویان دانشگاه‌های افسری به هر سه مورد به‌طور همزمان می‌پردازند. روح و جسم انسان، همانند دو بال یک پرنده برای پرواز و تعالی ضروری هستند.

وی دومین هدف این مسابقات را انتخاب بهترین نفرات برای تشکیل تیم منتخب نیرو‌های مسلح عنوان کرد و افزود: این ورزشکاران برای شرکت در مسابقات بین‌المللی نظامیان جهان، به‌ویژه مسابقات دانشجویان نظامی که سال آینده در قزاقستان برگزار می‌شود، انتخاب و آماده خواهند شد.

امیر سرتیپ فولادی با تأکید بر لزوم تندرستی برای انجام مأموریت‌های نظامی، تصریح کرد: برای ساختن آینده‌ای قوی، عزیز و باشکوه برای ایران، نیازمند جسمی قوی و روحی توانا در کنار علم و دانش هستیم.