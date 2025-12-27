پخش زنده
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از شناسایی ۱۰ ملک مازاد در راستای مولد سازی داراییهای دولت در سالجاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسن پیمانی گفت: امسال پنج ملک مازاد متعلق به آموزش و پروررش، دو ملک مازاد ثبت احوال، دو ملک مازاد جهاد کشاورزی و یک ملک مازاد بهزیستی شناسایی شده است.
او افزود: همچنین دو ملک مازاد راه و شهرسازی و یک ملک مازاد مرکز بهداشت و یک ملک مازاد اداره کار که در پارسال شناسایی شده بود نیز در سالجاری مولدسازی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تاکید کرد: یکی از روشهای تحرک بخشی توسعه استانها، به حرکت درآمدن پروژههای معطل مانده با استقاده از ظرفیت این قانون است و قرار نیست رقمی از درآمد مولدسازی صرف امور جاری شود بلکه درآمد مولدسازی هر استان برای تکمیل پروژههای عمرانی همان استان تخصیص داده میشود.
پیمانی تصریح کرد: مولدسازی، استفاده بهینه از اموال است که از راههای مختلف از جمله تهاتر، مشارکت در ساخت و معاوضه با بخش خصوصی برای تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام و یا پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران که طرحهای عمرانی را اجرا کردهاند انجام میشود.