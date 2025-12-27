پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس آذربایجان شرقی از دستگیری سه سارق لوازم داخل خودرو سه مالخر و کشف ۷۰ فقره سرقت و استرداد اموال به مالباختگان در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار علی محمدی گفت: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت داخل خودرو، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۶ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.
فرمانده انتظامی استان ادامه داد: متهمان در بازجوییهای به عمل آمده به ۷۰ فقره سرقت از داخل خودرو به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال که عمدتا با تخریب درب خودروهای پژو ۲۰۶ پارک شده در کنار خیابانها و معابر انجام شده بود، اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.