رئیس پلیس آذربایجان شرقی از دستگیری سه سارق لوازم داخل خودرو سه مالخر و کشف ۷۰ فقره سرقت و استرداد اموال به مالباختگان در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار علی محمدی گفت: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت داخل خودرو، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۶ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۷۰ فقره سرقت از داخل خودرو به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال که عمدتا با تخریب درب خودرو‌های پژو ۲۰۶ پارک شده در کنار خیابان‌ها و معابر انجام شده بود، اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.