به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس جداول منتشر شده بانک مرکزی، بیشترین میزان دریافت ارز ترجیحی از ابتدای سال تا پایان آذرماه گذشته، سهم کالاهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی با هفت میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار است که بیشترین دریافت کننده از این میزان را «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با ۵۷۱ میلیون و ۵۹ هزار دلار و «آوا تجارت صبا شرکت بازرگانی گروه مدلل» با ۴۴۲میلیون و ۸۱ هزار دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

بر همین اساس ذرت ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار، دانه های روغنی یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار و کنجاله سویا ۹۸۶ میلیون دلار از این سهم را در اختیار دارند.

همچنین کالاهای مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ۲ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار از سهم دریافت ارز ترجیحی را به خود اختصاص داده اند که دارو، ملزومات دارویی، مواد اولیه دارو و داروهای طبیعی با ۸۹۵ میلیون دلار بیشترین سهم را در این رسته دارد.

تجهیزات و ملزومات پزشکی با ۸۵۹ میلیون دلار و واکسن ها و کیت های پزشکی با ۱۷۲ میلیون دلار در رده های بعدی هستند.

بر همین اساس، جمع کل پرداختی ارز ترجیحی به این دو بخش از کالاها در کشور حدود ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار اعلام شده است.