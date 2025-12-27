معلم آموزش و پرورش شهرستان فیروزه به مقام برتر رشته حفظ مسابقات کشوری قرآن کریم خانواده شهدا دست یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه گفت: سی و هفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم خانواده شهدا و ایثارگران با حضور ۲۰۱ نفر از برگزیدگان کشوری در مرکز همایش‌های بین المللی آستان قدس رضوی برگزار شد.

جعفر گرمابی افزود: خانم «عاطفه سیاحی»، معلم آموزش و پرورش شهرستان فیروزه به عنوان نماینده خراسان رضوی در رشته حفظ ۲۰ جزء به عنوان نفر اول این مسابقات در سطح کشور دست یافت.

او ادامه داد: سی و هفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم خانواده شهدا و ایثارگران در چهار رشته حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم و قرائت تحقیق از دوم تا پنجم دی ماه در مشهد برگزار شد.