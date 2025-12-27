پخش زنده
امروز: -
سه ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه ارتقا یافته «کوثر»، به عنوان دستاوردهای فضایی جدید ایران، فردا یکشنبه ۷ دی به فضا پرتاب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سازمان فضایی ایران اعلام کرد: ماهوارههای بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه ارتقا یافته «کوثر» ۷ دی به دست فناوران ایرانی به فضا پرتاب میشوند تا توانمندی فضایی کشور را به نمایش بگذارند.
این سازمان اعلام کرد: این ۳ ماهواره از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه و با پرتابگر سایوز در مدار لئو با ارتفاع حدود ۵۰۰ کیلومتری تزریق میشود.
۱۸ سال از طراحی و ساخت نخستین ماهواره بومی ایرانی میگذرد، در طول این سالها همت و توانایی فناوران ایرانی تصویری روشن از اراده ایران در جهان ثبت کرد.
ماهواره «ظفر ۲» حاصل تلاش محققان دانشگاه علم و صنعت است و نسبت به نمونه قبلی به محمولههای تصویربرداری و مخابراتی پیشرفتهتری مجهز شده است.
ماهواره «پایا» با توان تصویربرداری ۵ متر در تصاویر سیاه و سفید و ۱۰ متر در تصاویر رنگی، میتواند در حوزههای کشاورزی، منابع آبی، محیط زیست و نقشهبرداری شهری مورد استفاده قرار گیرد.
ماهواره «کوثر» نیز یک ماهواره سنجش از دور پیشرفته است که توسط شرکتی دانش بنیان طراحی و ساخته شده. این ماهواره با ترکیب مأموریت سنجش از دور نمونه اول کوثر و مأموریت اینترنت اشیای ماهواره هدهد، نقش دوگانهای بر عهده دارد.