اردوی آمادگی تیم جودو نونهالان دختر و پسر ایران با حضور ۶۰ جودوکار منتخب از استان‌های مختلف به میزبانی چالوس برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ اردوی تیم جودو نونهالان ایران با حضور ۲۳ جودوکار دختر و ۳۷ جودوکار پسر از ابتدای دی در چالوس آغاز شد و به مدت پنج روز ادامه داشت.

این اردو با هدف افزایش توان فنی، ارتقای آمادگی جسمانی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان جودوکاران نونهال برگزار شد و مربیان تیم ملی در طول اردو به ارزیابی عملکرد ورزشکاران پرداختند.

در حاشیه این اردو، جودوکاران نونهال دختر و پسر با حضور در گلزار شهدای یوسف‌رضا چالوس، ضمن غبارروبی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره شهید مدافع حرم، مهندس مصطفی شیخ‌الاسلامی را گرامی داشتند.

این برنامه فرهنگی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید داود موسوی امام جمعه شهرستان چالوس، مجید پالوج رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان چالوس و یوسفی رئیس اداره ورزش و جوانان غرب مازندران برگزار شد.

برگزاری اردوی تیم جودو نونهالان ایران، علاوه بر نقش مؤثر در رشد فنی ورزشکاران، گامی در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار، مقاومت و پاسداشت ارزش‌های والای شهدا در میان نسل نوجوان ورزشکار کشور به شمار می‌رود.