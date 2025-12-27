پخش زنده
امام جمعه یزد: مسئولان باید با ارتقای آگاهی مردم، زمینه مقابله مؤثر با بحرانها را فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد، در دیدار مدیرکل و کارشناسان ادارهکل مدیریت بحران استان، بر ضرورت آمادگی، آموزش و پیشگیری بهعنوان پایههای اصلی کاهش آسیبهای ناشی از حوادث طبیعی تأکید کرد.
آیتالله ناصری ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای مسئولان و فعالان حوزه مدیریت بحران اظهار داشت: حرکت در مسیر مدیریت بحران، حرکتی ارزشمند است؛ چرا که انسان را همواره در وضعیت بیداری، هوشیاری و آمادهباش نگه میدارد. لازم است مسئولان این حوزه با تمرکز بر آموزشهای عمومی و اقدامات پیشگیرانه، سطح آگاهی مردم را درباره مخاطرات احتمالی افزایش دهند.
وی افزود: مردم باید از وقوع احتمالی حوادث طبیعی آگاهی داشته و آمادگی لازم برای مقابله و پیشگیری از خسارات را کسب کنند. حتی در حوزه ساختوساز نیز باید با رعایت اصول فنی و استحکام لازم، از بروز آسیبهای جدی جلوگیری کرد.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «خداوند دوست دارد هر کس کاری انجام میدهد آن را به بهترین صورت انجام دهد»، بیان کرد: لازم است تمام فعالیتها در حوزه عمران و سازه، با دقت و استحکام کافی صورت گیرد و از ساختوساز در مسیر سیلابها بهطور جدی پرهیز شود.
آیتالله ناصری همچنین با انتقاد از برخی ضعفها در ساختوسازها، آموزش همگانی را اقدامی اساسی برای پیشگیری از آسیبها دانست و بر اجرای برنامههای پیشبینی و آمادگی در برابر بحرانها تأکید کرد.
وی در پایان، صرفهجویی در مصرف انرژی را نیز از موضوعات مهم دانست و گفت: باید با بهرهگیری از تجارب موفق سایر کشورها در زمینه مدیریت بهینه انرژی، گامهای مؤثری در مسیر آموزش و اصلاح الگوی مصرف برداشت.