رئیس اداره تعزیرات حکومتی امیدیه گفت: قاچاقچی بیش از یکهزار لیتر سوخت در تعزیرات حکومتی این شهرستان به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فاطمه راشدیان گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان آغاجری در حین گشت زنی و توقف یک دستگاه خودرو و کشف سوخت به ظن قاچاق گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاقچی یک هزار و ۳۶۳ لیتر سوخت به ارزش ۶۵۲ میلیون و ۴۲۹ هزار ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان امیدیه رسیدگی شد.

راشدیان تصریح کرد: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد.

به گفته رئیس اداره تعزیرات حکومتی امیدیه؛ شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله حامل سوخت قاچاق از ارزش سوخت کشف شده بیشتر است، مبلغ ۶۵۲ میلیون و ۴۲۹ هزار ریال معادل ارزش سوخت کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و جریمه وصول شد.