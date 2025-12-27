به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس خانه نخبگان هرمزگان گفت: دکتر منصور فرهادی و یاسین پرموته توانستند با طراحی و ساخت نسل جدیدی از توربین‌های بادی هوشمند، توجه داوران این مسابقات مطرح و معتبر جهانی را جلب کنند.

منصور فرهادی افزود: این طرح با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توسعه یافته و قابلیت تولید انرژی الکتریکی در گستره جغرافیایی وسیع‌تری نسبت به توربین‌های متعارف را داراست.

بیشتر بخوانید؛ صدور گواهی اتحادیه اروپا برای کود جلبک دریایی قشم

رئیس خانه نخبگان هرمزگان با اشاره به اینکه توربین‌های فعلی بیشتر در مناطقی با وزش باد شدید (مانند منجیل) محدود هستند افزود: نمونه ابداعی این مخترعان در ۹۰ درصد نقاط ایران، امکان تولید برق پایدار را فراهم می‌کند.

فدراسیون جهانی مخترعان IFIA، این رقابت‌ها را که قدیمی‌ترین و معتبرترین رقابت اختراعات در جهان است برگزار می‌کند.

تیم ملی مخترعان جمهوری اسلامی ایران متشکل از این دو تن، در تاریخ بیستم تا ۲۴ اسفندماه سال جاری در شهر ژنو سوئیس حاضر شده و با سایر مخترعان از سراسر جهان رقابت می‌کنند.