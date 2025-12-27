به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،این دوره از رقابت‌ها با هدف ایجاد رقابت میان تیم‌های خردسالان و تقویت این پایه سنی برای حضور در مسابقات مختلف امروز در دو دور مسابقات برگزار شد.

تیم‌های بازرگانی دریادار، ناحیه یک مشهد، هیات هندبال سرخس، ناحیه سه مشهد، نام آوران خراسان و فریمان در خانه هندبال استاد محمدیان سالن کوثر مشهد باهم به رقابت پرداختند.

همچنین، پس از پایان این رقابت ها، محمد حسین معینی از تیم هیأت هندبال سرخس و محمد عرفان قائمی از تیم ناحیه ۳ مشهد از نظر کمیته فنی به عنوان ارزشمندترین بازیکن زمین انتخاب شدند که با حضور دکتر علیزاده رئیس هیات هندبال خراسان رضوی مورد قدردانی قرار گرفتند.