فرمانده انتظامی مازندران از رفع تصرف ۱۰ هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در شهرستان عباس آباد خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سردار حسن مفخمی شهرستانی با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه برای همگانی است، گفت: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به دست بردن در اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی به دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستا‌های بخش کلارآباد شهرستان عباس آباد اشاره کرد و افزود: تحقیقات پلیس برای اطمینان از صحت موضوع آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند، تصریح کرد: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، فردی ۱۰ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود در آورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و پرچین محصور کرده است.

این مقام انتظامی از معرفی متهم ۵۱ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و بیان داشت: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار مفخمی اظهار کرد: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با تاکید به مبارزه جدی فراجا با متخلفان اقتصادی، زمین‌خواران و افرادی که به هر نحوی قصد تصرف اراضی ملی را دارند خاطرنشان کرد: این اقدام و برخورد با متخلفان به طور مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.