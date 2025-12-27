پخش زنده
داوران بازیهای هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال در فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:
سهشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴
*پالایش نفت شازند - مس سونگون ورزقان
داوران: فرزین صالح، علیرضا حسن زاده، ولی ا... رضایی، بهشاد پنجه زاده، مهدی کرد ناظر: علی کشانی
*گیتی پسند - گهرزمین
داوران: اسماعیل کمربسته، حسن امیری، حمیدرضا قدسی راغب، اسماعیل نعمتی، رضا کیامنش ناظر:جواد فهیمی راد
*پردیس قزوین - جوادالائمه شهرکرد
داوران: رضا ملکی، علی اکبر ملک، مجید اکبری، کامران امیری و کامبیر امیری ناظر: منوچهر نظری
*عرشیا آذربایجان شهرقدس - سن ایچ ساوه
داوران: مهدی عظیم، هادی ترابی، محمدرضا سیدپور، محمدامین اکبری و مرتضی شریفلو ناظر: مهران جعفری
*فولاد هرمزگان - بهشتی سازه گرگان
داوران: جواد دهقانی، سعید قربانی زاده، محمدمهدی حقوقی، محسن وحدانی و ایمان سمیعی ناظر: کوروش هاشمی
*فولاد زرند ایرانیان - پالایش نفت اصفهان
داوران: بهنام نبی پور، محسن لطفی زاده، میلاد مستان، مرتضی وزیری و مسعود مقتدری ناظر: محمد فرجی
*شهرداری ساوه - پالایش نفت بندرعباس
داوران: مرتضی شعبانی، حمید سلیمانی، میلاد محمدیان، سیدناصر کاظمی و مرتضی وفایی نژاد ناظر: یحیی حسینی