

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴

*پالایش نفت شازند - مس سونگون ورزقان

داوران: فرزین صالح، علیرضا حسن زاده، ولی ا... رضایی، بهشاد پنجه زاده، مهدی کرد ناظر: علی کشانی

*گیتی پسند - گهرزمین

داوران: اسماعیل کمربسته، حسن امیری، حمیدرضا قدسی راغب، اسماعیل نعمتی، رضا کیامنش ناظر:جواد فهیمی راد

*پردیس قزوین - جوادالائمه شهرکرد

داوران: رضا ملکی، علی اکبر ملک، مجید اکبری، کامران امیری و کامبیر امیری ناظر: منوچهر نظری

*عرشیا آذربایجان شهرقدس - سن ایچ ساوه

داوران: مهدی عظیم، هادی ترابی، محمدرضا سیدپور، محمدامین اکبری و مرتضی شریفلو ناظر: مهران جعفری

*فولاد هرمزگان - بهشتی سازه گرگان

داوران: جواد دهقانی، سعید قربانی زاده، محمدمهدی حقوقی، محسن وحدانی و ایمان سمیعی ناظر: کوروش هاشمی

*فولاد زرند ایرانیان - پالایش نفت اصفهان

داوران: بهنام نبی پور، محسن لطفی زاده، میلاد مستان، مرتضی وزیری و مسعود مقتدری ناظر: محمد فرجی

*شهرداری ساوه - پالایش نفت بندرعباس

داوران: مرتضی شعبانی، حمید سلیمانی، میلاد محمدیان، سیدناصر کاظمی و مرتضی وفایی نژاد ناظر: یحیی حسینی