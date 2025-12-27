به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه شورای مدیران استانداری با تأکید بر اهمیت حیاتی دریاچه ارومیه گفت: مدیریت و هدایت صحیح رودخانه‌ها و انهار به سمت دریاچه ارومیه یک ضرورت انکارناپذیراست و باید با هرگونه انحراف، مسدودسازی وبرداشت غیرمجاز از منابع آبی برخورد جدی شود.

رضا رحمانی، احیای دریاچه ارومیه را یک تکلیف شرعی برای خود دانست و افزود: تمامی استان‌های واقع درحوضه آبریز دریاچه ارومیه موظف هستند وظایف خود را به‌طور کامل انجام دهند و با اهتمام جدی، طرح‌های احیا را به سرانجام برسانند.

رحمانی، همچنین با اشاره به رویکرد محله‌محوری در مدیریت استان تصریح کرد: برای اجرای موفق طرح محله‌محوری، باید همه امکانات موجود تجمیع شده و هم‌افزایی واقعی بین دستگاه‌ها شکل گیرد.

وی، به پویا و اثرگذار بودن ستاد محله‌محوری نیز اشاره کرد و گفت: این ستاد باید هر هفته حداقل یک رویداد مهم و ملموس داشته باشد و هدف نهایی ما رسیدن به روزی است که اطمینان حاصل کنیم بخش عمده‌ای از مشکلات مردم درهمان محل زندگی آنان برطرف می‌شود.

رحمانی، همچنین از بررسی جدی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سالجاری خبر داد و اضافه کرد: با مدیرانی که عملکردشان قابل قبول نباشد، برخورد خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی، با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی افزود: سرمایه‌گذاری‌ها در قالب رویداد" اینوا" بسیار فراتر از بودجه‌های دولتی بوده و می‌تواند موتور محرک توسعه استان باشد.