پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل آتشنشانی تهران گفت:، دستور توقف فعالیت سرای آزادی در بازار صادر شد تا ایمنسازی آن آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قدرتالله محمدی، با تأکید بر این که ساختمانهای مسکونی، پرچالشترین گروه ساختمانها در حوزه ایمنسازی است، گفت: روزانه در حال رصد بازار هستیم. دوشنبه هفته گذشته با حضور دادستانی تهران، فرمانداری و همه عوامل دخیل، جلسه ویژهای برای سرای آزادی برگزار شد و برای اولین بار، دستور توقف فعالیت این سرای بازار صادر شد تا ایمنسازی آن آغاز شود. یکی از مهمترین مشکلات درباره ایمنسازی سراهای بازار، وجود اختلاف بین مالکان و مستأجران است که هرکدام مسئولیت را به گردن یکدیگر میاندازند و این اختلاف باعث کند شدن کار میشود.
وی همچنین درباره ساختمانهایی که در مرکز شهر بهصورت غیرقانونی به انبار مواد شیمیایی تبدیل شدهاند و همچون بمبهایی در وسط شهر قرار دارند، گفت: «تغییر کاربری در بازار تهران و اطراف آن بسیار زیاد است و خانههای بسیاری به انبار تبدیل شدهاند. وقوع حوادث آتشسوزی در انبارها در مرکز شهر زیاد است. در حالی که این انبارداری باید از تهران خارج شود و این اقلام که بخشی از آن مواد شیمیایی است، به اطراف شهر منتقل و از آنجا توزیع شود. متأسفانه انبارهای زیادی در مرکز تهران وجود دارد که هر از گاهی دچار حادثه میشوند. ساماندهی این انبارها وظیفه دستگاههای مسئول مانند وزارت صمت است که باید در اطراف تهران شهرکهای صنعتی و انبار بسازند و این انبارها را به آنجا منتقل کنند.