به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی حسینی نیشابوری، دبیر یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین، در نشست خبری با اشاره به رشد چشمگیر آثار ارسالی از کشور‌های مختلف، گفت: اختتامیه جشنواره جایزه برای نخستین‌بار در کربلا و با تجلیل از برگزیدگان بین‌المللی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری افزود: موضوع امام حسین علیه‌السلام سال‌هاست که مورد توجه انسان‌های مختلف در سراسر جهان قرار دارد و در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای روایت صحیح شخصیت و نهضت سیدالشهدا انجام شده است.

وی ادامه داد: امام حسین الگویی انسان‌ساز و هدایتگر است که فراتر از مرز‌های و نژاد، زبان و مذهب، دل‌ها را به سوی حقیقت و کمال سوق می‌دهد.

دبیر یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین، با بیان اینکه عاشورا ظرفیت ارتباط‌گیری با فطرت انسان‌ها دارد، گفت: پس از آشنایی با سیره و فضایل امام حسین علیه‌السلام، بسیاری از مردم جهان- چه از مسیر عقل و چه از مسیر احساس- با ایشان پیوند برقرار کرده‌اند. این ارتباط محدود به دین یا مذهب خاصی نیست، بلکه ریشه در فطرت حقیقت‌جوی انسان دارد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری با تأکید بر اهمیت روایتگری عاشورا تصریح کرد: پس از واقعه کربلا، مسئولیت انتقال پیام این نهضت بر دوش کسانی قرار گرفت که با ایمان و شجاعت، حقیقت را برای نسل‌های بعد روشن کردند. این رسالت، هم‌ سو با وظیفه رسانه و اطلاع‌رسانی است؛ جایی که همواره میان جبهه ظلم و دنیاطلبی با جبهه ایمان، صلح‌طلبی و استقامت تقابل وجوددارد.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل حضرت زینب سلام‌الله علیها در روایتگری عاشورا اضافه کرد: اگر ایشان پیام کربلا را بازگو نمی‌کردند، حقیقت این واقعه در همان سرزمین دفن می‌شد و حتی ممکن بود جای ظالم و مظلوم تغییر کند. استواری و فصاحت حضرت زینب در بیان حقایق، امروز نیز در مقاومت ملت‌ها، از جمله مردم ایران در دوران جنگ و فشار‌های سخت، نمود دارد.

دبیر جایزه جهانی اربعین در ادامه با اشاره به حضور میلیونی زائران در مراسم اربعین گفت: اربعین تنها مراسمی مذهبی نیست، بلکه جلوه‌ای از رویداد عظیم انسانی است که افراد با نژادها، زبان‌ها و ادیان مختلف را در یک مسیر معنوی گرد هم می‌آورد. حتی کسانی که دین مشخصی ندارند، هنگام شرکت در پیاده‌روی اربعین تجربه‌ای عمیق از همدلی، معنویت و انسانیت را لمس می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری درباره فلسفه برگزاری جایزه جهانی اربعین توضیح داد: هدف این جایزه، نمایش جلوه‌های زیبای اربعین در گذشته و امروز است؛ از حضور زائران گرفته تا خدمات‌رسانی موکب‌ها و مهمان‌نوازی مردم. این رویداد در هفت رشته شامل اربعین‌پژوهی، کتاب، مستند و فیلم، عکس، فعالان فضای مجازی، شعر و سفرنامه و دلنوشته و نوا‌های اربعین برگزار می‌شود و طی ۱۰ دوره گذشته تلاش شده است اثرگذارترین آثار، شناسایی و داوری شوند.

وی با ارائه آمار دوره‌های اخیر گفت: در دوره هشتم ۴ هزار اثر از ۲۸ کشور، در دوره نهم ۱۲ هزار اثر از ۳۴ کشور و در دوره دهم ۳۱ هزار اثر از ۴۲ کشور دریافت شد. امسال نیز بیش از ۳۵ هزار اثر از ۴۷ کشور در هفت رشته به دبیرخانه رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱۵ درصدی این رویداد است.

دبیر جایزه جهانی اربعین با اشاره به استقبال گسترده کشور‌های مختلف افزود: آثار رسیده از ملیت‌های متنوعی همچون ایران، عراق، پاکستان، یونان، عربستان، ایتالیا، استرالیا، آمریکا، کویت، ترکمنستان، ارمنستان، بنگلادش، ترکیه، فرانسه، آلمان، تایلند، گینه، قطر، اردن، یمن، مراکش و کشور‌های آفریقایی است که بیانگر جهانی شدن اربعین و نقش این جایزه در ترویج فرهنگ عاشوراست.

حجت‌الاسلام حسینی بوشهری همچنین از هماهنگی با عراق برای برگزاری اختتامیه جشنواره در کربلا خبر داد و گفت: امیدواریم نخستین اختتامیه این رویداد در کربلا، با توجه به شرایط منطقه و محور مقاومت، بتواند نقشی مؤثر در تقویت وحدت میان ملت‌ها ایفا کند.

وی افزود: در این مراسم از برگزیدگانی از کشور‌های مختلف از جمله ایران، کانادا، فرانسه، پاکستان، انگلیس، افغانستان و ایتالیا تجلیل خواهد شد. امسال با توجه به جنگ ۱۲ روزه و جنگ نرم، تلاش شده این دوره با الهام از سیره حضرت زینب سلام‌الله علیها و هم‌زمانی با سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، رنگ و بوی زینبی داشته باشد.

دبیر جایزه جهانی اربعین با اشاره به وجود آرشیو کامل آثار اربعینی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند نسخه باکیفیت آثار را دریافت کنند و نگاه ما در این حوزه انحصاری نیست.

حجت‌الاسلام حسینی بوشهری درباره جوایز این دوره اضافه کرد: افراد اول تا سوم هر رشته به ترتیب ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۵۰۰ یورو دریافت می‌کنند. همچنین به پیشنهاد دبیرخانه، علاوه بر جوایز نقدی، سفر زیارتی کربلا نیز برای برگزیدگان ایرانی و غیرعراقی در نظر گرفته شده است.