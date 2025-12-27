مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: باتوجه به انجام مطالعات سطوح ۱ و ۲ بازآفرینی ایذه و باغملک، سهمیه اولیه قیر به این شهرستانها اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح‌اله عمادی در حاشیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از محلات هدف باغملک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوعات مرتبط با مأموریت وزارت راه و شهرسازی در تمام سطوح از اتاق وزیر و مجلس تا سطح شهرستان، به صورت مستمر پیگیری می‌شود. ممکن است اثرات آن در بازه زمانی کوتاه دیده نشود، اما مطمئنا این روند و کار‌های زیربنایی در حال انجام، آینده منطقه منگشت را بسیار روشن‌تر خواهد کرد، چرا که شایستگی و حق این منطقه بیشتر از اینها است.

وی در خصوص مطالعات سطوح ۱ و ۲ بازآفرینی و نیاز به قیر افزود: در مورد شهر‌های ایذه و باغملک، سهمیه اولیه مدنظر تخصیص داده شد. ما آمادگی داریم طبق دستور دکتر گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، تمام نیازمندی‌های محلات هدف در سطح استان شناسایی، در سامانه بارگذاری و سهمیه قیر تخصیص داده شود.

عمادی بیان داشت: پیشنهاد بنده این است که در هر شهرستان جلسه‌ای با حضور ستاد شهرستانی، با نظارت فرماندار، حوزه راه و شهرسازی و شهرداری برگزار شود تا معابر و پروژه‌های دقیق مشخص شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان ادامه داد: ما قول می‌دهیم مثلا در بازه زمانی حداقل یک روزه این موارد را مصوب، در سامانه بارگذاری و پیگیر تخصیص اعتبار شویم تا به شهرداری‌ها تخصیص داده شده و باعث بهبود کیفیت زندگی در محلات فرسوده شود.

وی در خصوص طولانی شدن روند مطالعات در شهر ایذه می‌گوید: اگر مطالعات در حوزه راه و شهرسازی وصول شده باشد، یک سال زمان، به نظرم طولانی و اشتباه است. در خصوص مطالعات سطح یک بازآفرینی شهری، اگر گره‌ای در کار است، باید سریع‌تر ارائه شود تا بتوانیم آن را مصوب کنیم و دوستان از این نعمت قیر برخوردار شوند. امیدواریم این جلسات و پیگیری‌ها عاقبت بخیر و پربرکت برای همه ما و مردم منطقه باشد.