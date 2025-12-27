

سواحل جنوبی کشور قلب تپنده اقتصاد آینده ایران‌اند. هر تصمیم‌گیری درباره انرژی، بصورت مستقیم بر رشد صنایع ساحلی، توسعه بنادر، افزایش ظرفیت تولید و حتی اشتغال جوانان منطقه تأثیر می‌گذارد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تکیه صرف بر نیروگاه‌های فسیلی، علاوه بر فشار بر منابع گازی، همواره کشور را در معرض ناپایداری و محدودیت قرار می‌دهد. در مقابل، نیروگاه‌های هسته‌ای ساحلی قادرند برق پایدار، ایستا و غیر وابسته به شرایط متغیر محیطی فراهم کنند؛ برقی که پایه‌گذار توسعه اقتصادی پایدار جنوب ایران است. به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، ایران کشوری است که بخش بزرگی از ظرفیت آینده اقتصادی‌اش در جنوب و در سواحل خلیج فارس قرار دارد؛ جایی که بنادر، صنایع انرژی‌بر، فعالیت‌های بازرگانی، پتروشیمی‌ها، حمل‌ونقل دریایی و پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای شکل می‌گیرند. چنین جغرافیای اقتصادی، نیازمند انرژی پایدار، مطمئن و بلندمدت است؛ و انرژی هسته‌ای، هم به‌عنوان یک فناوری به‌روز و هم به‌عنوان ستون امنیت انرژی و پیشران اقتصاد دریا‌محور ایران اهمیت پیدا می‌کند.سواحل جنوبی کشور قلب تپنده اقتصاد آینده ایران‌اند. هر تصمیم‌گیری درباره انرژی، بصورت مستقیم بر رشد صنایع ساحلی، توسعه بنادر، افزایش ظرفیت تولید و حتی اشتغال جوانان منطقه تأثیر می‌گذارد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تکیه صرف بر نیروگاه‌های فسیلی، علاوه بر فشار بر منابع گازی، همواره کشور را در معرض ناپایداری و محدودیت قرار می‌دهد. در مقابل، نیروگاه‌های هسته‌ای ساحلی قادرند برق پایدار، ایستا و غیر وابسته به شرایط متغیر محیطی فراهم کنند؛ برقی که پایه‌گذار توسعه اقتصادی پایدار جنوب ایران است.





نمودار ۱. سهم منابع مختلف از تولید برق در سال ۱۴۰۲

مأخذ: گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق، اسفندماه ۱۴۰۲، گروه مهندسی اطلاعات و GIS وزارت نیرو



نمودار شماره ۱- نشان می‌دهد که ساختار تولید برق ایران همچنان به‌صورت معناداری بر پایه منابع فسیلی استوار است. بر اساس داده‌های منتشرشده در گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد برق کشور از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، نزدیک به ۲۱ درصد از نیروگاه‌های بخاری و بیش از ۲۰ درصد از نیروگاه‌های گازی تأمین می‌شود؛ به این معنا که نزدیک به ۹۰ درصد برق ایران وابسته به سوخت‌های فسیلی است. در مقابل، سهم انرژی هسته‌ای حدود ۱٫۹ درصد و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر کمتر از یک درصد گزارش شده است؛ وضعیتی که با نیاز‌های آینده کشور و الزامات توسعه پایدار فاصله دارد.

این آمار یک هشدار سیاستی برای حکمرانی انرژی کشور به شمار می‌رود. تمرکز سنگین بر سوخت‌های فسیلی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بالا و مصرف گسترده گاز طبیعی، تاب‌آوری شبکه برق را در دوره‌های اوج مصرف کاهش داده و کشور را در برابر کمبود سوخت و نوسانات شرایط اقلیمی آسیب‌پذیر می‌کند. به همین دلیل، در اسناد تحلیلی مجلس بر ضرورت تنوع‌بخشی به سبد تولید برق، کاهش وابستگی به گاز و تقویت سهم انرژی‌های پایدار به‌ویژه انرژی هسته‌ای تأکید شده است.

با این اوصاف ادامه اتکای تقریباً کامل به منابع فسیلی، با واقعیت‌های آینده انرژی کشور همخوانی ندارد و برای تضمین امنیت انرژی، پایداری شبکه و حمایت از توسعه اقتصادی، به‌ویژه در مناطق ساحلی و اقتصاد دریا‌محور، افزایش سهم انرژی هسته‌ای یک ضرورت راهبردی است.

اقتصاد دریا‌محور بدون برق پایدار معنا ندارد.

بنادر بزرگ، صنایع انرژی‌بر، واحد‌های پتروشیمی، خطوط تولید و حتی خدمات بندری، همه نیازمند انرژی مطمئن و طولانی‌مدت هستند. هرگونه ناپایداری در تأمین برق، بطور مستقیم به تأخیر در تولید، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و تضعیف موقعیت رقابتی ایران در منطقه منجر می‌شود. بنابراین، برق هسته‌ای انتخابی فنی و یک تصمیم اقتصادی و توسعه‌ای است.



نمودار ۲- سهم مشترکان مختلف در مصرف برق کشور در سال ۱۴۰۲

مأخذ: همان



طبق نمودار شماره ۲- سهم مشترکان مختلف در مصرف برق کشور در سال ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. مطابق داده‌های رسمی وزارت نیرو، برگرفته از گزارش کارشناسی مجلس شورای اسلامی، بخش صنعتی با ۳۶ درصد بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق کشور است و پس از آن، بخش خانگی با ۳۱ درصد قرار دارد. سهم بخش عمومی حدود ۹ درصد، بخش «سایر» حدود ۸ درصد، کشاورزی ۱۴ درصد و روشنایی معابر تنها حدود ۱ درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است

این ترکیب مصرف، یعنی برق در ایران نیازی رفاهی و عنصری حیاتی برای تولید، اشتغال و اقتصاد ملی است. سهم بالای بخش صنعت به‌خوبی نشان می‌دهد که هرگونه ناپایداری در تأمین برق، به‌طور مستقیم بر فرآیند تولید و عملکرد واحد‌های صنعتی اثر می‌گذارد و می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری، توقف خطوط تولید و ایجاد خسارت اقتصادی شود. از سوی دیگر، سهم قابل توجه بخش خانگی نیز بیانگر آن است که برق با کیفیت و پایدار، به‌طور مستقیم با رفاه اجتماعی و ثبات زندگی مردم گره خورده است.

در این میان، بوشهر به‌عنوان نخستین تجربه هسته‌ای ایران، نشان داده است که ظرفیت تبدیل شدن به محور حکمرانی انرژی دریایی کشور را دارد. موقعیت ساحلی بوشهر یک مزیت راهبردی است: دسترسی مناسب به آب دریا برای خنک‌سازی، امکان توسعه واحد‌های جدید، و نزدیکی به مراکز صنعتی و بندری. از سوی دیگر، برق هسته‌ای می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای طرح‌های بزرگ شیرین‌سازی آب دریا باشد؛ مسئله‌ای که آینده اقتصادی و زیستی جنوب ایران به آن وابسته است.

عملکرد سال‌های اخیر نیروگاه بوشهر نشان می‌دهد که حتی با سهم کنونی نیز توانسته نقشی مؤثر در پایداری شبکه کشور ایفا کند. اما نکته مهم‌تر این است که این توان، قابل توسعه است؛ بوشهر می‌تواند بیش از امروز تولید کند، و ایران می‌تواند بیش از یک نیروگاه هسته‌ای در سواحل خود داشته باشد.





نمودار ۳- میزان برق تحویلی به شبکه (سمت راست) و ضریب بهرداری (سمت چپ) نیروگاه اتمی بوشهر طی سال‌های بهره‌برداری

مأخذ: شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، گزارش سالانه تولید نیروگاه اتمی بوشهر



این نمودار، عملکرد نیروگاه اتمی بوشهر را طی سال‌های بهره‌برداری نشان می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در بخش سمت راست، میزان برق تحویلی این نیروگاه به شبکه سراسری و در بخش سمت چپ، «ضریب بهره‌برداری» آن در سال‌های مختلف ترسیم شده است. بر اساس این داده‌ها که توسط شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران منتشر شده، نیروگاه بوشهر طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از برق پایدار کشور را تأمین کرده و در بسیاری از سال‌ها به سطح مطلوبی از تولید رسیده است.

نکته مهم این نمودار، ثبات و استمرار تولید برق هسته‌ای‌است. برخلاف نیروگاه‌های فسیلی که با محدودیت‌های سوخت، شرایط جوی یا ملاحظات عملیاتی دچار نوسان می‌شوند، نیروگاه بوشهر در بخش عمده دوره فعالیت خود توانسته الگوی به نسبت پایدار و قابل اتکایی از تولید برق ارائه کند. هرچند در برخی مقاطع به دلیل تعمیرات، نوسازی تجهیزات یا الزامات فنی، میزان تولید کاهش یافته، اما روند کلی نمودار نشان می‌دهد که بوشهر توانسته جایگاه خود را به‌عنوان یکی از منابع مهم تأمین برق پایدار تثبیت کند.

از منظر حکمرانی انرژی هم باید گفت که نیروگاه بوشهر قابلیت اعتمادپذیری بلندمدت را برای شبکه برق کشور فراهم کرده و اینکه ظرفیت ارتقای بیشتر نیز در آن وجود دارد. به بیان دیگر، با حمایت سیاستی، ارتقای فنی و اصلاح سازوکار‌های بهره‌برداری، می‌توان سهم این نیروگاه و نیروگاه‌های هسته‌ای مشابه را در تأمین برق پایدار کشور افزایش داد. این مسئله به‌ویژه برای جنوب کشور و اقتصاد دریا‌محور اهمیت استراتژیک دارد. برق پایدار هسته‌ای می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای صنایع ساحلی، بنادر، فعالیت‌های انرژی‌بر و حتی پروژه‌های مهمی همچون شیرین‌سازی آب دریا باشد.

حال اگر قرار است ایران سهمی جدی‌تر در اقتصاد دریایی منطقه داشته باشد، اگر قرار است ظرفیت صنعتی جنوب تقویت شود و اگر قرار است خاموشی‌ها، محدودیت‌ها و نوسانات انرژی به مانعی برای توسعه تبدیل نشوند، راهی جز افزایش سهم انرژی هسته‌ای و ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید در سواحل جنوبی وجود ندارد. توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در کنار دریا، یعنی ایجاد زیرساختی پایدار برای ده‌ها سال آینده؛ زیرساختی که منجر به تولید برق، امنیت، ثبات و اعتماد اقتصادی منجر می‌شود.

فناوری انرژی هسته‌ای برای ایران موضوعی راهبردی برای آینده اقتصاد دریا‌محور کشور است. آینده جنوب ایران، آینده‌ای که با صنعت، تجارت، بندر و توسعه گره خورده، بدون برق پایدار هسته‌ای کامل نخواهد شد. البته اگر ایران با نگاه بلندمدت، سهم انرژی هسته‌ای را افزایش دهد و از ظرفیت فوق‌العاده سواحل خود برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید بهره بگیرد. زیرا آینده اقتصاد ایران، از دل دریا می‌گذرد؛ و آینده انرژی این اقتصاد، از مسیر برق هسته‌ای پایدار.