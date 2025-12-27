پخش زنده
امروز: -
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری مراسم گرامیداشت حماسه ی ۹ دی در ۳۰ نقطه از استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجت الاسلام احمدرضا غلامی،در یکصدوسینهمین جلسه ی شورای فرهنگ عمومی لرستان، با بیان اینکه یومالله نهم دی امسال با شعار «تجلی انسجام ملی» برگزار میشود، گفت:مراسم گرامیداشت یومالله ۹دی در ۳۰ نقطه از استان برگزار می شود.
وی بیان کرد:این روز، تجدید میثاق امت با امام (ره) و ارزشهای انقلاب اسلامی است و استان لرستان همانگونه که در حماسه ی ۸ دی ۱۳۸۸ پیشگام بود، امسال هم در برگزاری باشکوه مراسم ۸ و ۹ دی نقشآفرینی خواهد کرد.
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان افزود: سخنران اصلی این مراسم حجتالاسلام احمدرضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز است که فلسفه و ابعاد این مناسبت را تبیین خواهد کرد.
وی ضمن قدردانی از دستگاههای اجرایی برای همکاری در اجرای برنامهها های گرامیداشت یومالله ۹دی افزود: دهه ی بصیرت فرصت مناسبی است تا با اوجگیری فعالیتها در نهم دی، این بصیرت برای ادامه ی مسیر انقلاب تقویت شود.
حجتالاسلام غلامی به برنامههای سیزدهم دی اشاره کرد و گفت: این مراسم همزمان با سراسر کشور و با محوریت سپاه برگزار خواهد شد و استان لرستان هم با تمام توان در خدمت خواهد بود.
وی با اشاره به سالروز کشف حجاب رضاخانی در هفدهم دی افزود: در این روز، اجتماع بزرگ بانوان استان لرستان در محل قلعه ی فلکالافلاک برگزار میشود تا با حضور ارزشمند دختران و بانوان لرستانی، انزجار عمومی از سیاستهای ضد دینی رضاخان و استمرار فساد ناشی از آن در جامعه امروز اعلام شود.