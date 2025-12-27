به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره محیط زیست سرخس گفت: در گشت مشترک نیرو‌های حفاظت محیط زیست شهرستان سرخس با معاونت اطلاعات مرزبانی هنگ مرزی در منطقه شکار ممنوع و نوار مرز، دو شکارچی غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.

جواد محمدعباسی افزود: از این شکارچیان غیرمجاز یک دستگاه موتورسیکلت، تور زنده گیری پرندگان وحشی و یک عدد چراغ قوه کشف و به دستور قاضی کشیک، تحویل معاونت اطلاعات مرزبانی شد.

گشت مشترک اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرخس با معاونت اطلاعات مرزبانی هنگ مرزی در منطقه شکار ممنوع و نوار مرز، به منظور حفاظت از حیات وحش منطقه که در فصل سرما عموما به روستا‌های اطراف ورود پیدا می‌کنند، به صورت روزانه انجام می‌شود.