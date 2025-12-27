مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی گفت: از مجموع تسهیلات پرداختی، ۷۰ درصد به روستا‌ها و ۳۰ درصد به شهر‌ها اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رضازاده گفت: پنج فقره وام به ارزش ۵۵۰ میلیارد ریال برای جبران ناترازی انرژی و ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در استان به مجموع ظرفیت سه مگاوات اختصاص یافته است.

وی افزود: ۹۸ درصد طرح‌های این صندوق فعال هستند و تنها حدود ۲ درصد دچار انحراف شده‌اند که بازپرداخت تسهیلات آنها پیگیری می‌شود.

خراسان‌شمالی با جمعیتی حدود یک میلیون نفر، ۴۴ درصد جمعیت آن در روستا‌ها زندگی می‌کنند، بنابراین تمرکز بر ایجاد اشتغال در مناطق روستایی از اولویت‌های صندوق است.