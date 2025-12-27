به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کبری سرابی گفت: از سال ۱۴۰۰ در روستای بهراز شهرستان اسدآباد یک کارگاه تولیدی فرش دستباف ابریشم راه اندازی و برای ۱۲ نفر شغل ایجاد کرده است.

او افزود: بافت هرمتر مربع فرش دستباف، بیش از ۲ سال زمان می‌برد و بعد از پایان بافت، باید به وسیله دلالان و واسطه‌ها محصول خود را به فروش برسانند.

پرداخت تسهیلات و بیمه کارگران، فروش مستقیم و بدون واسطه فرش از مهم‌ترین درخواست قالیبافان است.