پخش زنده
امروز: -
کارآفرین اسدابادی در کارگاه تولید فرش ابریشم خود، برای ۱۲ نفر شغل ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کبری سرابی گفت: از سال ۱۴۰۰ در روستای بهراز شهرستان اسدآباد یک کارگاه تولیدی فرش دستباف ابریشم راه اندازی و برای ۱۲ نفر شغل ایجاد کرده است.
او افزود: بافت هرمتر مربع فرش دستباف، بیش از ۲ سال زمان میبرد و بعد از پایان بافت، باید به وسیله دلالان و واسطهها محصول خود را به فروش برسانند.
پرداخت تسهیلات و بیمه کارگران، فروش مستقیم و بدون واسطه فرش از مهمترین درخواست قالیبافان است.