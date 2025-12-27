پخش زنده
امروز: -
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از عرضه بنزین سوپر در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: علاقهمندان به خرید این سوخت، میتوانند آن را از ۵ خودروی حامل سوخت که در بخشهای مختلف تهران مستقر شدهاند، تهیه کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عرضه بنزین سوپر وارداتی از روز پنجشنبه، چهارم دی در تهران بهصورت سیار و تک جایگاه ۲۸۱ سعادت آباد تهران آغاز شد. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده در گام نخست، پنج خودروی سوخترسان سیار در نقاط مشخصشده شهر مستقر شدهاند تا بنزین سوپر وارداتی را با قیمت تعیینشده به متقاضیان عرضه کنند.
خودروهای سوخترسان سیار فعال در این طرح با رنگ بدنه سبز و برچسب E+۹۵ قابل شناسایی هستند.
خودروهای سوخترسان سیار آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی در تهران:
شماره پلاک خودرو: ۶۹۱ ع ۵۵-۵۵محل استقرار: فرمانیه، نبش خیابان فربین
شماره پلاک خودرو: ۶۶۸ ع ۵۵-۵۵محل استقرار: ضلع شمالی میدان الف
شماره پلاک خودرو: ۸۸۴ ع ۵۵-۵۵ محل استقرار: شهرک غرب، بلوار ایوانک
شماره پلاک خودرو: ۷۱۶ ع ۵۵-۵۵ محل استقرار: میدان امام خمینی لواسان / بوکان
شماره پلاک خودرو: ۷۱۷ ع ۵۵-۵۵ محل استقرار: سعادت آباد، میدان فرهنگ (دو راهی مرجان)
کنترلهای کمی و کیفی در فرآیند عرضه بنزین وارداتی فوق با مسئولیت توزیعکننده و توسط شرکتهای ذیصلاح مورد تأیید طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد شرکت توزیعکننده انجام میشود.