

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه کمیته فوتبال ساحلی امروز با حضور رئیس فدراسیون در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

در ابتدای جلسه محمد آخوندی رئیس کمیته گزارشی از سوابق و رزومه‌ی اعضای جدید به رئیس فدراسیون ارائه کرده و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات نفرات قبلی که مسئولیت کمیته فوتبال ساحلی را بر عهده داشتند گفت: اهداف توسعه‌ای مشخصی برای فوتبال ساحلی در دستور کار داریم. پروژه ساخت خانه فوتبال ساحلی برای استفاده تیم ملی کلید خورده و مرحله تجهیز کارگاه این پروژه به اتمام رسیده است. انشاله بتوانیم یک مرکز اقامتی، ورزشی و رفاهی برای تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان ایجاد کنیم. تدوین برنامه‌ی راهبردی چهارساله برای فوتبال ساحلی اولویت دیگر کار ماست که پس از مطالعات و اخذ نظرات مختلف در جلسه بعدی کمیته طرح و در صورت تایید اعضا برای تصویب به هیأت رئیسه ارسال می‌گردد. تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا برنامه‌های کادرفنی برای آماده سازی تیم ملی جهت حضور قدرمند در مسابقات المپیک ساحلی آسیایی به نحو احسن اجرا شود.

سپس علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی در خصوص عملکرد ۹ ماهه و برنامه آتی تیم ملی تا مسابقات المپیک ساحلی آسیایی توضیح داد: از ابتدای سال تاکنون ۶ اردو انتخابی و آماده سازی برگزار کردیم. به همراه کادرفنی مسابقات لیگ برتر را دقیق بررسی کردیم. در مجموع ۳۴ بازیکن را به تیم ملی دعوت شدند و عملکرد آنها ارزیابی شد. ۱۸ بازیکن را انتخاب کردیم که تا اردیبهشت سال آینده در اردو‌های آماده سازی شرکت می‌کنند. موارد درخواستی اعم از برنامه اردویی، بازی دوستانه و حضور در تورنمنت بین‌المللی را به کمیته و دپارتمان فوتبال دادیم تا برای اجرای این برنامه‌ها فرصت کافی برای پیش‌بینی و برنامه ریزی مناسب داشته باشند.

بعد از این، محمدکارگران، قربانعلی الماسخاله، احمدعشقان‌ملک و گلاره ناظمی نظرات خود را در مسائل مختلف بیان کردند و محمدمهدی پیروزان گزارشی از روند تدوین برنامه ۴ ساله ارائه کرد.

در ادامه سعید گنجی مدیرتیم ملی و لیلی‌یارمحمدی رئیس دپارتمان فوتبال ساحلی مسائل مرتبط با فرایند‌های اجرایی تیم ملی را مطرح کردند.

در انتها، مهدی تاج رئیس فدراسیون در خصوص رشته فوتبال ساحلی اظهار داشت: ابتدا از زحمات آقایان محتشم و بیک‌وردی در مدت حضور در فوتبال ساحلی تشکر می‌کنم. هدف ما به عنوان طلایه‌دار فوتبال ساحلی آسیا باید توسعه هرچه بیشتر این رشته ورزشی باشد. در کنفدراسیون فوتبال ساحلی آسیا در حال پیگیری برای راه‌اندازی جام باشگاه‌های فوتبال ساحلی هستیم که اگر این مهم انجام شود گامی مهم برای رشد و توسعه این رشته ورزشی است. وزیر ورزش توجه زیادی به توسعه‌ی رشته‌های ساحلی بویژه فوتبال ساحلی دارند، بنابراین بایستی با تمام توان در این حوزه که مزیت داریم کار توسعه‌ای انجام شود.

در پایان، اعضای جدید کمیته احکام خود را از رئیس فدراسیون دریافت کردند.